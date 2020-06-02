【德甲】查頓辛祖慶祝展標語或有手尾跟　科隆前鋒再以手勢聲援

美國非裔男子George Floyd被白人警員殺害，包括多蒙特的查頓辛祖在德甲賽事中，帶出譴責美國警察濫暴的訊息，或面對被德國足總處罰的可能性。 周一（1日）深夜的德甲「獨腳戲」，作客的RB萊比錫以4：2擊敗科隆，為主隊攻入其中一球的莫迪斯迪（Anthony Modeste）慶祝時，疑似做出相同的慶祝手勢。

George Floyd被殺一事，在美國引起激烈迴響外，不少球星紛紛開腔譴責警察濫暴，並希望大家一同對抗種族歧視。

利物浦眾將單膝下跪 普巴拉舒福特向歧視說不

George Floyd事件引發警民衝突（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

率先重開球季的德甲，在上輪賽事亦有球員在賽事中就此事表態，當中多蒙特的查頓辛祖及阿舒拉夫（Achraf Hakimi）分別在入球後拉起球衣，展露「Justice for George Floyd」的標語，史浩克04的美國籍隊長韋斯頓麥堅尼戴上寫上相同字句的隊長臂章，慕遜加柏的箭頭馬古斯柏林建功後單膝跪地，這些行為可能被德國足總秋後算帳。

若德國足總認為辛祖違例，他有可能面對罰款或停賽的可能性。（Getty Images）

根據國際足協的條例中列明，球員在場上不能展露任何有關政治﹑宗教﹑個人標語及廣告等元素的訊息，查頓辛祖的球衣內的標語相當大機會觸犯此條例。德國足總方面表明將成立小組調查此事，一旦被判違規，可能被判罰款或停賽。

德甲球員以各自方式在賽事中悼念George Floyd：

在周一深夜舉行的德甲賽事，由科隆主場對RB萊比錫，雖然主隊在開賽初段先開紀錄，但萊比錫在柏德列舒希克﹑尼干古﹑迪姆華拿及丹尼爾奧莫各建一功下，結果以4：2反勝科隆，全取3分後重返聯賽第3位。

為科隆攻入其中一球的莫迪斯迪，在慶祝時向鏡頭展示手背及手掌的手勢，再度悼念George Floyd並聲援當地的行動，但未知該名32歲的前鋒會否因這個手勢被調查。