【西甲】皇馬中場憶述摩連奴要求嚴格　C朗亦不堪被罵險落淚

摩連奴治軍一向嚴厲，就算名氣再大的球員都不會姑息，有時更會點名批評大名球員。 皇家馬德里中場莫迪歷於自己的新書中提到，摩連奴在執教皇馬期間，曾於比賽中喝罵當時仍效力皇馬的C朗拿度，令到該名葡萄牙巨星差點流下男兒淚。

據莫迪歷的憶述，一場西班牙盃比賽中皇馬以2：0領先對手，快要完半場之際，對手得到界外球，C朗在附近但未有追逐對手，摩帥頓時大發雷霆。

半場完結時兩人仍在場上鬧得面紅耳赤，當返回更衣室時，莫迪歷見到C朗雙眼通紅，跟該名克里地亞國腳說：「我在場上都搏到盡了，但他仍是不停批評我。」

摩連奴對球員要求甚高。（Getty Images）

C朗拿度如何訓練

+ 16 + 15 + 14

摩連奴回到更衣室，仍是繼續批評C朗未有盡責回防，C朗即時反擊，兩人再度爆發罵戰，莫迪歷於書中寫道：「兩人愈鬧愈嬲，更要球員分開兩人，避免真的講手。」

摩連奴治軍嚴明，就算大球星亦不會放過。（Getty Images）

雖然C朗與摩帥有時因為理念不同會發生爭執，但兩人合作3季普遍都十分融洽。（Getty Images）

C朗於2009至18年效力皇馬時，一直都是「銀河艦隊」舉足輕重的核心球員，摩連奴因為界外球未有盡力防守就惡言相向或許太嚴苛，但亦證明了在摩帥指揮下，無論名氣再大都要聽他指示，因為摩連奴才是「主角」。

C朗助皇馬奪得4次歐聯冠軍。（Getty Images）

C朗與女友佐真娜一樣愛運動，身材弗爆：

+ 10 + 9 + 8

五奪金球獎的C朗在這9年間為皇馬出場438次轟入450球，2018年以1億歐元轉投祖雲達斯。

至於摩連奴雖曾領皇馬奪得2010至11年西班牙盃冠軍，之後一季又奪得了西甲冠軍，但他仍是敵不過「摩三季」的魔咒，於2013年離開皇馬，重返車路士，於2014至15年帶領「藍戰士」奪得英超及聯賽盃，成為雙料王。

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