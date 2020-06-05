【足球熱話】希古恩「漲爆」復操成焦點　C朗秘密武器加速度

意甲重開在即，各支球隊積極備戰，務求在復賽時以最佳狀態出戰，但祖雲達斯前鋒希古恩卻令球迷們十分擔心，更笑言他在停賽期間增磅不少。 希古恩的隊友C朗拿度，當然繼續保持「弗爆」身段，精益求精的C朗更使出「秘密武器」，希望再改善在場上的表現。

意甲將於本月20日正式復賽，但祖雲達斯將在下周五（12日）演停擺後的首戰，將在主場迎戰AC米蘭，上演意大利盃4強次回合的賽事，爭奪打入決賽。

祖雲達斯當然早已復操，當中包括曾患新冠肺炎的戴巴拿，但不少球迷的目光亦落在另一名阿根廷球員希古恩身上，因擔心他能否在短時間內重拾比賽狀態。

希古恩與C朗出現在同一張相片，二人的體形相映成趣。（Twitter截圖）

祖雲達斯積極復操為重開備戰：

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祖雲達斯早前在Twitter發布球隊訓練的照片，一向不是以身形健碩身稱的希古恩，當他經歷超過兩個月的停賽期後，身形似乎再度「發漲」，球迷更留下不少毒舌的留言，「他像在薄餅店接受隔離」及「他與健康食品保持社交距離」，更有球迷將希古恩與影星Tony Soprano相比。希古恩與「弗爆」的C朗在其中一張照片中同時出現，二人的對比更加明顯。

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希古恩與Tony Soprano：

對自己一絲不苟的C朗拿度，即使在隔離期間仍然努力鍛鍊，以「弗爆」身形準備復賽。除了訓練外，C朗經常嘗試不同方式試圖加強自己的實戰表現。

根據意大利的《都靈體育報》報道，C朗為了提升賽事中的速度使出「秘密武器」，他將自己球鞋上的金屬鞋釘，改以欖球常用的橡膠鞋釘，因為橡膠鞋釘的抓地力更強，可以令他的短途爆發力及變向速度提升。

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C朗在停擺過後依然維持「弗爆」身形。（祖雲達斯官方Twitter截圖）

C朗與女友佐真娜一樣愛運動，身材弗爆：

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