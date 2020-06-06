【足球熱話】細數11個C朗接班人　當年曼聯一仗成名新星都入選

每一代的足球球星，往後球壇也會出現多個接班人人選，正如過往曼聯曾產生多個「碧咸接班人」。當年從碧咸手上接過曼聯7號球衣的C朗拿度，如今也成為不少球員的榜樣，亦出現大量的潛在接班人，以下11名球員會否成為球壇上的「新C朗」呢？

「接班人」這三個字彷彿是一個詛咒，兩代曼聯的「7號仔」碧咸及C朗拿度，當他們離開紅魔鬼後，經常在曼聯陣中出現「新碧咸」及「新C朗」的人選，但仍未有任何一人可成為新一代「7號仔」。

由「萬人迷」手上接過曼聯7號球衣的C朗拿度，即使如今已年屆35，但依然努力不懈繼續追求進步，創下另一個傳奇，他轉會後的蘭尼﹑迪比及迪馬利亞亦未能取代C朗拿度。除了在曼聯陣中，當今球壇同樣有不少「C朗接班人」。

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C朗雖已年屆35歲，但他在場上的表現依然高效。（資料圖片／Getty Images）

英國《太陽報》揀選11個曾被冠名為「新C朗」的球員，亦與C朗甚有關係，其中4人是C朗的葡萄牙師弟，當中包括祖奧菲歷斯，另外亦有兩人與曼聯有關，包括馬迪爾及曾經一仗成名的馬捷達。

C朗的11個潛在接班人（按圖放大）：

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