港版國安法│本田圭佑批日本政府拒譴責中國　斥「犧牲香港民主」

全國人民代表大會常務委員會（下稱「人大常委會」）上月通過《港區維護國家安全法（下稱港版國安法或國安法）》決定草案，備受國際社會關注，英美兩國提出聯合聲明批評港版國安法，日本政府被當地傳媒揭露拒絕聯署。 日本球星本田圭佑周日（7日）於網上批評日本政府「犧牲香港民主」。

人大常委會上月開會通過港版國安法，國際社會表達關注，英美連日亦有動作，包括美國總統特朗普發表演說，指香港已變成「一國一制」，違反《中英聯會聲明》，下令取消香港特殊貿易地位及制裁中港官員。

英國政府亦研究延長英國國民（海外）護照（BNO）留英限期，容許BNO持有者留英工作或學習12個月，其後可延長，為獲得公民身分鋪路。

本田圭佑發炮批評日本政府犧牲香港民主。（路透社）

本田圭佑的軌跡：

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除此之外，英美兩國政府提出聯合聲明批評中國，日本共同社指兩國早前詢問日本會否參與「反港版國安法」聲明時，日本為改善中日關係，並且避免妨礙中國國家主席習近平訪日行程，拒絕參與聯合聲明。

本田不理解日本背棄民主，拒絕批評中國推港版國安法。（本田圭佑 twitter）

33歲的本田圭佑周日於Twitter上就事件開腔：「為什麼日本拒絕參與批評中國的聲明！香港民主進程已經犧牲了，日本政府還拒絕，聽不到理由，我是不會接受的。」

他在推文下又就消息是否屬實留言：「如果消息是真的，那麼日本有很嚴重的問題，如果報道不實，那麼共同社就麻煩了。」

本田圭佑非第一次就香港政事發聲，去年帶隊到香港作賽時曾表示香港治安良好，十分安全。（資料圖片/袁志浩攝）

本田圭佑現時效力巴甲球隊保地花高，同時亦是柬埔寨國家隊領隊兼教練，去年反修例運動時期，帶隊作客香港進行世界盃外圍賽第2圈C組賽事，表示香港十分安全，「一般婦孺照常散步」。

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