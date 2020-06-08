【足球熱話】印度停飛國際航班　加納球員機場生活逾兩個月

回家雖然最好不過，但又談何容易。 在印度「搵食」的加納球員梅拿（Randy Juan Muller），原本希望趕及封關前返回家鄉，可惜印度宣布停飛所有國際航班，使他滯留在印度機場超過兩個月，猶如演出真人版的電影《機場客運站》。

新冠肺炎疫情影響全球，世界各地「封關」禁止市民及旅客出入境，減低病毒散播的可能性，而不少航班亦因此取消。

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在去年11月遠赴印度「搵食」的加納球員梅拿，卻首當其衝成為受害者，該名23歲的加納球員原定在3月30日乘搭航班，由印度的孟買經肯亞返回加納，但當地政府在他離開前宣布所有國際航班停飛，使梅拿滯留當地機場。

當航班被取消後，梅拿一直未能找到酒店房間，就如湯漢斯當年主演的《機場客運站》一樣，機場成為他的臨時居所。孟買足球總會的主席得知梅拿的遭遇後，決定伸出援手，使他在經歷72日後終可入住酒店房間，並盡快安排航班將他送返加納。

梅拿在機場生活72日後，終於可以入住酒店。（Twitter截圖）

在印度喀拉拉邦（Kerala）效力ORPC體育會的梅拿，原定以半年的簽證到印度，他一場球賽薪金只得2000至3000印度盧比（約205至305港幣），並不能支付機場高昂的生活費。

梅拿接受當地傳媒《孟買鏡報》的訪問時，憶述72日在機場生活的經歷，感激機場人員對他的幫助，並參考《機場客運站》如何在機場生活，「我受《機場客運站》的啟發後，我決定不理任何人，在機場中如常生活。機場的工作人員無私地給予我食物，使我可以省卻不少金錢，又給予我書本打發時間，而我深信總有一天可以順利回家。」

加納球員梅拿在印度機場上演真人版的《機場客運站》。（Twitter截圖）

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