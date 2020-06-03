【FIFA20】阿古路直播抽卡開中武磊　難忘北京奧運一張經典合照

受新冠肺炎疫情影響，英超仍未重開，很多商業贊助活動亦暫停，一眾球星多了空餘時間，做什麼好呢？ 曼城前鋒阿古路近日網上開直播打FIFA，抽卡時抽中愛斯賓奴的中國前鋒武磊。阿古路馬上在直播中提到，在2008年奧運時，武磊仍然是個「執波仔」，還跟他及美斯合照。

32歲的阿古路日前開live打機玩FIFA，直播抽卡的時候，抽中效力愛斯賓奴的中國前鋒武磊，勾起阿古路的一段回憶。

阿古路玩FIFA20抽中武磊：

阿古路在直播中表示：「奧運的時候，武磊當年還是個小球僮，來幫我們執波。我忘記他當年幾多歲，大概14、15歲吧。他那時還跟我及美斯影過一張合照。」

「後來，我從馬斯真蘭奴口中得知，他的速度很快，已經是中國國腳，也是中國現役最好的球員。」

在2008年北京奧運，當年做執波仔的武磊（左）與阿古路（中）及美斯合照。（Twitter）

在2008年北京奧運時，武磊只有16歲，而當年美斯及阿古路就合力為阿根廷贏得奧運男足金牌。那時，21歲的美斯及20歲的阿古路與武磊拍下一張合照。兩年前，武磊贏得中超金靴獎後，阿古路就曾經上載這張合照到社交網站恭喜他。

有緣的是，現時武磊及美斯都在西班牙的加泰隆尼亞地區踢波，武磊效力愛斯賓奴，而美斯就在巴塞隆拿。

兩年前武磊贏中超金靴獎，獲阿古路祝賀。（阿古路Instagram截圖）

曾外流歐洲的著名中國球員：

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阿古路抽卡片段：