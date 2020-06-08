過去一年，自夏蘭特與南野拓實早已離隊他投，奧地利班霸薩爾斯堡的進攻「三叉戟」已成往事，現時只剩下韓國的黃喜燦留隊。不過，夏蘭特的離隊，隊中的新人似乎有更多機會，包括來自贊比亞的箭頭達卡（Patson Daka）。

艾寧夏蘭特在效力薩爾斯堡期間光芒四射，更在出戰歐聯時完美展露個人的射手觸覺，結果在今年冬季轉會窗轉投德甲的多蒙特；夏蘭特拍檔南野拓實的速度及果斷的決策能力，得到利物浦的垂青。曾經風靡一時的進攻「三叉戟」，只剩下黃喜燦一人。

奧地利聯賽在重開後，已經進入白熱化階段，分成爭標及護級組決定來季冠軍及歐洲賽等資格。薩爾斯堡在奧地利聯賽實力超班，即使兩大主力離隊後，仍然保持彪炳的戰績。他們在今輪聯賽鬥哈特堡格（TSV Hartberg），在作客的情況下清風送爽6球大勝對手，在聯賽榜繼續遙遙領先。

達卡在今仗連中三元，盡顯個人的入球能力。（薩爾斯堡Twitter截圖）

現年21歲的贊比亞前鋒達卡，在今仗連中三元，是他在今季聯賽第3次大演帽子戲法，成為球隊的大勝功臣。

達卡的首個入球以速度以一敵三，殺入禁區後在門將出迎前快腳一篤開紀錄。達卡在7分鐘後再度建功，在禁區頂巧妙地擺脫對手守衛，在11分鐘為球隊射成3：0。該名贊比亞前鋒在易邊後1分鐘完成帽子戲法，禁區內接應隊友的「半腰波」傳中，他跳起左腳窩利抽射得手。三個入球，盡顯達卡的不同個人功架。

在夏蘭特離隊後，球隊將更加倚重現年21歲的達卡。（資料圖片／Getty Images）

各大聯賽賽季重開最新消息：

+ 8 + 7 + 6

達卡在連中三元後，今季在聯賽的入球數字已累積21球。即使該名贊比亞前鋒與夏蘭特曾經在上半季一同為薩爾斯堡攻堅，但當時達卡的入球數字亦絕不讓夏蘭特的專美，在夏蘭特離隊前亦攻入14球，僅較夏蘭特少兩球。倘若達卡能夠保持這個高效的入球率，相信假以時日亦將成為各大豪門的目標人物之一。

薩爾斯堡對哈特堡格的精華片段：

德甲史上披甲次數最多20大的亞洲球員（按圖放大）：