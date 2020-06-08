【行山】黑雨後麥理浩徑山泥傾瀉　不顯眼石澗突變白色飛流

天文台上周六凌晨發出3年來首個黑色暴雨警告信號，暴雨為市區帶來水浸，對山野的衝擊更大，行山徑可能被山泥傾瀉堵塞，如果行山人士強行經過，可能會有危險。

行山專頁「痴hike線 Crazy Hiking Squad－CHS.HK」分享上周六行麥理浩徑第4段的經歷，發現行山徑在黑雨後遭山泥破壞。他們當日從水浪窩出發，沿麥徑第4段往基維爾營，打算接飛鵝山道下山。行過打瀉油坳後，沿黃牛山山腰的麥徑走，他們見到在標距柱M90到M91之間，有後山路山泥傾瀉。

麥徑山泥傾瀉情況：

他們接受記者查詢時，形容該路段的情況：「被山泥淹沒既路段約數十米，要橫過不難，影響不大，行山人士可以通過。」不過，他們提醒，危險之處並非淹蓋路面的沙泥，而是山坡上搖搖欲墜的沙泥，他們續表示：「近日連場暴雨泥土鬆散，相信有機會再出現山泥傾瀉，暫時不建議行經該路段。」

飛鵝山道山泥傾瀉情況：

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他們行到飛鵝山道時，又遇到山泥阻路，「飛鵝山道有多處山泥傾瀉的地方，但規模不大，路可通人，所以對我們原定行程影響不太。不過，相信對駕駛人士影響較大。如非必要，不太建議行山人士路經該路段。」

長情坑平日較難看見流水，但黑雨後清晰可見。（由受訪者提供）

他們表示，麥徑路況還好，未見有水浸，但不少山路都變成一片泥濘。在行山途中，他們亦見到一些平時不顯眼的石澗變成白色的飛流，水量大增。他們特別提到由黃竹洋流出企嶺下海的長情坑，「平日較難看見流水，但昨天（前日）卻清晰可見。」

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