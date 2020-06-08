【西甲】閉門復賽防疫有漏洞？　直播學德甲設虛擬打氣聲

西甲今周回歸，39天內完成110場比賽，賽程密集程度難以想像。 為了讓球員減少感染機會，西甲賽會在多項措施都效法早前重開的德甲，但似乎未有學到足，防疫系統或許有漏洞。

西甲以閉門形式重開2019至20年賽季，取消賽前兩隊握手儀式，擲毫前亦兩隊隊長及球證都不用握手，減低感染機會。不過，德甲開季時訂明，後備球員及教練在後備席需要保持社交距離，故後備球員都會坐在觀眾席。

慶祝方面亦有規限，球員入球後不能親密接觸，球證若發現有違規行為更可出示黃牌警告。

西甲未有立例規限球員慶祝及場上的行為。（Getty Images）

皇馬復操：

+ 3 + 2

不過，西班牙傳媒指出西甲方面未有規範球場上行為，球員仍可於場上吐口水及親密慶祝。國際足總的醫療人員曾表示，吐口水為高危傳染行為，應立例禁止及以黃牌作警告，慶祝亦需保持社交距離。

球員入球後仍可擁抱慶祝，FIFA官員曾指應阻止這類行為，減低傳染機會。（Getty Images）

西甲以閉門形式重開。（Getty Images）

直播加插「罐頭」打氣聲製造氣氛

西甲重開亦會跟德甲，在直播時加插「罐頭」打氣聲，由電子遊戲《FIFA》發布商EA SPORTS FIFA負責，計劃名為「Sounds of the Stands」，將可因應球賽情況提供相對的打氣聲音。

除此之外，西甲亦會以「虛擬球迷」逼爆球場。西甲聲明中表示：「球迷的相片將會印在卡板上，設於球場觀眾席上，並會附上打氣字句。」

各大聯賽賽季重開最新消息：