【意甲】戴巴拿新冠肺炎康復後重投訓練　直認身體需時回復

曾經感染新冠肺炎的祖雲達斯球星戴巴拿，早前與病毒惡鬥46日後終康復。他已投入祖雲達斯的操練，準備球季重開，但該名阿根廷中場直言自己的身體仍在恢復中。

祖雲達斯的魯加尼﹑馬度迪及戴巴拿早前先後染上新冠肺炎，而戴巴拿經過多次病毒測試仍然呈陽性反應，結果在搏鬥46日後終於擊退病魔，如今戴巴拿已重投祖雲達斯的訓練。

祖雲達斯積極復操為重開備戰：

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戴巴拿早前與迪利阿里的電競慈善活動中，再度談及自己的身體狀況，「我曾經患上新冠肺炎，雖然已經康復，並逐漸有改善，但仍未回復染病前的狀態，希望在球季重開後可以加速提升狀態」。

戴巴拿坦言在新冠肺炎康復後，身體仍然需時回復至患病前。（資料圖片／Getty Images）

意甲預料在20日復賽，但祖雲達斯在周五（12日）便迎來首場賽事，將與AC米蘭上演意大利盃4強次回合，爭奪決賽席位；首回合兩軍踢成1：1。至於聯賽，祖雲達斯在積分榜暫時以1分之差力壓拉素居榜首，「斑馬軍團」復賽首戰將在本月23日作客鬥博洛尼亞，力爭意甲九連霸。

戴巴拿對復賽十分興奮，希望球賽可以為市民打氣，「大量球賽在復賽後上演，對一眾球迷而言絕對是喜訊，因為他們有機會每天觀看球賽，我希望球員們及球迷亦可從中得到快樂」。

曾被新冠肺炎折磨的足球名將

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另外，意甲賽會宣布若果賽季再度受新冠肺炎影響而延期的話，意甲將以淘汰賽模式決出冠軍，務求盡早完成賽季。

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