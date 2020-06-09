【F1】咸美頓繼續為正義發聲　聲援示威者拉倒奴隸商人銅像

非裔美國人George Floyd被殺一事，引起全球各地發起對抗種族歧視示威。在英國布里斯托城的示威中，一座豎立多年的雕像同樣被拉倒，內政大臣彭黛玲隨即開腔譴責示威者。但一級方程式（F1）六屆世界冠軍咸美頓卻在社交網站表態，並呼籲各地政府移除所有種族歧視有關的標誌。

George Floyd在上月底於美國明尼阿波利斯（Minneapolis）被捕後，在沒有反抗下被一名白人警員壓頸逾8分鐘，結果George Floyd慢慢失去意識致死。此事引發世界各地對警察濫暴及種族歧視的抗議，不少體壇巨星亦就事件表態，當中包括F1六屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）。

作為F1首名黑人世界冠軍，咸美頓已多次就George Floyd被殺一事在社交網站表態，更批評其他車手以沉默回應事件，痛斥他們「面對不公義卻默不作聲」。

咸美頓斥F1眾星沉默 支持和平示威 籲領袖作出改變

咸美頓是F1首名黑人世界冠軍，他近日多次公開支持反歧視的有關活動。（資料圖片／Getty Images）

George Floyd之死引發各地連場示威，包括英國的布里斯托城，一眾示威者將17世紀商人科爾斯頓（Edward Colston）的銅像拉倒並推入河中。英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）立即譴責示威者的暴行，稱破壞雕像是不能接受的行為。

科爾斯頓是布里斯托商人，他在17世紀對當地的發展十分慷慨，但他以販賣奴隸賺取金錢，這個做法令不少當地市民至今亦感蒙羞。

科爾斯頓銅像被示威者拉倒：

咸美頓在個人Instagram多次就此事發聲，他在一段限時動態中直斥一個奴隸商人不值得以銅像紀念，「我們並不能再推崇他（科爾斯頓），因為這個銅像背後由二萬條非洲人人命而建成，這銅像應該長留河中，而各地有歧視的標誌我認為亦需要移除」。

「咸爺」及後亦轉載銅像被拉倒一刻的片段，再度重申自己並非鼓吹暴力，但希望政府聆聽人民的聲音。除此以外，咸美頓亦貼心地提醒一眾示威者需要佩戴口罩及洗手，防止病毒傳播及保護他人。

咸美頓透過社交網站支持示威者拉倒銅像的行動。（咸美頓Instagram截圖）

George Floyd事件引發警民衝突（按圖放大）：