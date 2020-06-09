【意甲】巴洛迪利返訓練基地被拒於門外 意媒透露被炒來龍去脈

巴洛迪利日前爆出被布雷西亞終止合約的消息，事件又有新發展。「巴神」周一（9日）回到訓練基地，保安於門口表示他不能入內，巴洛迪利慘食「閉門羹」。 意大利傳媒透露更多事件來龍去脈，指這名意大利球星被炒，並非只是與布雷西亞班主鬧翻這麼單純。

據報，29歲的巴洛迪利連同上周缺席操練，今年多次缺席操練令到布雷西亞班主Massimo Cellino甚為不滿，決定終止「巴神」合約，並非早前報道兩人發生爭執而解約。《米蘭體育報》指出，巴洛迪利上周有通知球會，因為腸胃炎不能出席操練，並交上了醫生證明，據了解醫生建議他休息到6月10日。

意大利傳媒指解約一事仍未落實，雙方法律團隊正處理手續細節，巴洛迪利周二身體回復正常後，曾通知球會自己可以提早一日復操，但無人處理，唯有嘗試重返球會出席操練。

布雷西亞近日宣布終止巴洛迪利合約。（Getty Images）

巴洛迪利高開低走生涯圖輯

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周二網上流出一條短片，片中巴洛迪利入閘時，保安於閘口另一邊阻止這名射手入內，並告知他不能參加操練。戴上口罩的巴洛迪利不能進內，於門口打了一通電話後，只能返回座駕，開車離開基地。

巴神被拒門外無奈離開片段：

外國傳媒指出，由於現時正處理解約手續，故若巴洛迪利現時復操時身體出現任何問題，保險公司不會受理賠償申請。

巴洛迪利嘗試進入訓練基地，但被拒於門外。（網上圖片）

巴洛迪利未能進入布雷西亞訓練基地，只得返回住所。（網上圖片）

合約設降班解約條款惹揣測

布雷西亞去年8月與巴洛迪利簽約，為期3年，但其中降班解約條款，如果球隊降班，可與「巴神」解約。布雷西亞現時於意甲敬陪末席，26戰只得16分，與第17位的熱拿亞有9分的距離。

布雷西亞今季意甲僅贏4場，而且在3月停賽前已經11場不勝，意媒都不看好巴洛迪利的家鄉球會有翻身的機會，認為Cellino將新冠肺炎疫情帶來的損失計算在內，為降班做好準備，提早跟巴洛迪利解約，節省成本。

布雷西亞公開批評巴洛迪利態度有問題，更已表明若球會降班，就會解約，意媒則指解雇「巴神」是為降班做好準備。（Getty Images）

Cellino曾公開批評巴洛迪利態度有問題，指他未有盡力為布雷西亞作戰，「其行為似乎在告訴大家，他根本不想留在意大利」。巴洛迪利今季為布雷西亞上陣19場入5球。

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