【西甲】西維爾打吡戰兩球淨勝響頭炮　奧甘波斯閃耀全場

繼德甲後，西甲以「西維爾打吡」的獨腳戲作為回歸第一炮，正式在新冠肺炎疫情後重開球季，西維爾市內的球迷同樣感到十分興奮。仍有望爭奪歐聯席位的西維爾，在今仗在主場兩球淨勝貝迪斯，為復賽打響勝鼓。

西甲在停擺3個月後，終於正式回歸，成為歐洲五大聯賽中第2個復賽的賽事，西甲賽會特意以歷史悠久的「西維爾打吡」打頭陣，為復賽一壯行色。雖然今仗以閉門形式進行，但無損西維爾市民的興致，不少球迷聚集在西維爾市中心外的主場，當地警方亦有派員駐守，防守一眾球迷在球場外聚集。

由前皇馬及西班牙主帥盧柏迪古執教的西維爾，在今仗前暫列第3位，他們當然希望從同市宿敵身上全取3分，確保來季的歐聯參賽資格。

兩軍在開賽前為新冠肺炎的死難者默哀，西維爾的阿根廷中場奧甘波斯（Lucas Ocampos）今仗表現活躍，在上半場早段已有一記射中門柱彈出的射門，及後貝迪斯的守衛巴查在下半場犯規，奧甘波斯得到主射12碼的機會，在56分鐘輕鬆射成1：0，連續5輪聯賽取得入球。該名25歲的阿根廷中場在6分鐘後，以一記妙絕的後腳造就費蘭度近門頭槌建功，奠定兩球勝局。

面對空蕩蕩的球場，不少球隊亦各出奇謀，當中德甲的慕遜加柏的紙板球迷，丹麥球會在場上安裝虛擬觀眾席，讓球迷透過視像會議軟件欣賞球場。

西維爾在今仗主場賽事，特意找來公司，電視直播時在觀眾席出現虛擬球迷，但不少球迷紛紛指這個做法略為過時。在畫面看見看台上有色彩繽紛的「平面球迷」，難以令人想像是真人，難怪有球迷笑言這個技術像在2008年實行，更指這班「球迷」與甚有當年遊戲《Wii Sports》的感覺。