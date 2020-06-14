【意大利盃】梅頓斯領拿玻里挫國米闖決賽　艾歷臣彎入角球仍徒勞

意甲復賽，第一擊的意大利盃已產生決賽雙雄，拿玻里今晨（14日）在4強主場以1：1逼和國際米蘭，總比數以2：1獲勝打入決賽。老將前鋒梅頓斯（Dries Mertens）不單射入奠勝球，更成為拿玻里史上最強射手。

這場4強大戰的首回合已要追溯至2月12日，拿玻里在聖西路球場作客國際米蘭，以1：0小勝。相隔超過4個月，兩軍終能再次踏上球場，爭奪決賽席位，意甲賽會亦在官方Youtube頻道直播賽事，吸引超過29萬人次觀看。

首先打開紀錄的是國際米蘭，2分鐘，基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）左路開出角球直接彎入龍門，一度將總比數追平成1：1，28分鐘，盧卡古頭槌幾乎建功，但僅僅斜出。

意大利盃：基斯甸艾歷臣（左二）轉會國際米蘭後，曾因疫情而要居住在球會基地，復賽後首戰即取得入球。（Getty Images）

意大利盃4強，當地醫生獲邀到場接受掌聲：

+ 3 + 2

41分鐘，恩斯治尼（Lorenzo Insigne）個人突破入禁區，再回傳予後上的梅頓斯，這位33歲比利時鋒將冷靜燙射入網。兩軍下半場再無紀錄之下，梅頓斯這記入球，亦為拿玻里奠定兩回合2：1勝局，打入決賽，將與祖雲達斯爭奪冠軍。

意大利盃：梅頓斯打破拿玻里入球紀錄後，顯得相當興奮。（Getty Images）

意大利盃4強次回合：拿玻里1：1國際米蘭（總比數2：0）精華片段

梅頓斯這記入球，是他自2013年起效力拿玻里以來的第122個入球，令他成為拿玻里史上首席射手。上一位紀錄保持者，為現效力中超球隊大連人的咸錫（Marek Hamsik），咸錫在2007至2019年間效力拿玻里，上陣520次並攻入121球；阿根廷傳奇球星馬勒當拿（Diego Maradona）在1984至1991年間，則上陣259次並射入115球。梅頓斯得以超越兩人成為拿玻史上最多產前鋒，可謂歷史一刻。

拿玻里兩大傳奇人物：