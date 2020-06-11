【足球】貝盧斯科尼旗下球隊得益升意乙　邀卡卡出山衝意甲

前意大利總理﹑前AC米蘭班主貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi），即刻年屆83歲仍然活躍於意大利球壇，他兩年前入主的AC蒙札（AC Monza）相隔20年後再戰意乙。貝盧斯科尼早前接受訪問時，透露他的鴻圖大計，更希望邀請兩名昔日曾合作的巨星加盟。

前意大利總理貝盧斯科尼早在80年代起入主AC米蘭，斷斷續續擔任班主近30年，期間為球隊帶來8個聯賽錦標及3度稱霸歐聯。貝盧斯科尼雖然在2017年離開AC米蘭，但並不代表他就此離開球壇，他在2018年入主低組別的AC蒙札。

AC米蘭對上一次贏得意甲已是2010/11球季。（資料圖片／Getty Images）

意丙聯賽因新冠肺炎疫情關係，而被迫縮減常規球季，亦有4支得到升班附加賽資格的球隊宣布放棄參賽，使原本在腰斬前於意丙B組列第5位的蒙札順利得到升班資格，相隔20年後再度征戰意乙。

升上意乙當然不是貝盧斯科尼的目標，他在接受多間意大利傳媒訪問時，坦言衝擊意甲是終極目標，「取得意乙的升班資格後，我們當前急務必定是籌備一支有力應戰意乙的球隊。打入意甲有不少因素影響，但我們當然嘗試不同方式衝擊意大利最頂級聯賽。」

AC米蘭在貝盧斯科尼麾下，曾8度贏得意甲聯賽冠軍。（資料圖片／Getty Images）

各大聯賽賽季重開最新消息：

+ 8 + 7 + 6

貝盧斯科尼有意衝擊意甲，他透露球會的鴻圖大計，當中兩大舊部都是他的轉會目標，「我們希望引入伊巴謙莫域及卡卡，他們是十分偉大的球員，雖然有不少足球以外的問題阻礙，但世事難料，我們最終或可羅致他們。」

伊巴謙莫域與卡卡都是AC米蘭的名將，但卡卡早在2017年底掛靴，而伊巴早前在練習時受傷，未知會否影響他的職業生涯。貝盧斯科尼亦希望引入年輕球員，他的目標放在小馬甸尼身上，力求創造一支有活力的球隊。

貝盧斯科尼的3大目標：

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：