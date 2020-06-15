【英超】蘇斯克查讚甸恩軒達臣　前途一片光明　可成曼聯No.1

甸恩軒達臣今季於錫菲聯表現出色，但來季重返曼聯或要屈居西班牙鋼門迪基亞的陰影之下。 曼聯主帥蘇斯克查近日表示這名青訓產品前途無可限量，無論是球會還是英格蘭國家隊，這名件青門將都可以成為No,1之選。

甸恩軒達臣去季助錫菲聯升上英超，今季至今已為錫軍10次保住清白之身，Clean sheets總數之比般尼的尼克普比少一次，成「升班馬」錫菲聯現時能在聯賽榜排第7位的一大功臣。

軒達臣一季表現出色。（Getty Images）

蘇斯克查年代神操作：

+ 9 + 8 + 7

軒達臣今季後租約完結重返「紅魔」，但今季有8張clean sheets的迪基亞長年佔據正選位置，23歲的軒達臣回到母會，似乎需回到後備席上。這名英格蘭門將早前就曾表示，回曼聯只有一個條件，就是必須讓他擔任正選。

陣中有兩名鋼門當然是幸福的煩惱，但迪基亞的正選地位是否真的不可動搖？蘇斯克查近日接受訪問時，對於軒達臣來季會否留在曼聯，又或者再度借出未有決定，但就大讚軒達臣今季表現。

甸恩軒達臣曾表示自己回曼聯必須成為鋼門。（Getty Images）

蘇斯克查未決定甸恩軒達臣來季去向。（Getty Images）

「軒達臣過去數季場上決策能力十分不錯，而且已經成為了一名出色的門將，」蘇帥說：「今季對他來說更是一個十分不錯的體驗，今季表現足已證明他可以成為英格蘭的No.1門將，在未來亦會成為曼聯的正印門神。」

軒達臣今季10度為錫菲聯保住清白之身，僅比般尼的普比少一次。（Getty Images）

迪基亞過去兩季屢傳有意出走，希望回到西班牙加盟皇家馬德里，但曼聯不願放走這名西班牙國腳。皇馬2018購入車路士門將泰拔高圖爾斯後，迪基亞似乎知道轉投皇馬機會渺茫，去年9月與「紅魔」續約4年。

曼聯現時二號門將羅美路到來年才約滿，蘇斯克查來季不排除再借走軒達臣一季，軒達臣的耐性將會繼續受考驗。

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