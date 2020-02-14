【轉會】甸恩軒達臣求穩定上陣時間　或成PSG車路士等豪門獵物

由曼聯外借至錫菲聯的門將甸恩軒達臣（Dean Henderson），今季表現突出，多次為球隊力保不失，使他的未來動向成為焦點，有傳巴黎聖日耳門及車路士等球會有意羅致該名門將。

現年22歲的門將甸恩軒達臣，連續兩季由曼聯外借至錫菲聯，他在去季協助球隊升班後，今季轉戰英超愈戰愈勇，至今在聯賽錄得9場不失，而他亦入選英格蘭國家隊。

甸恩軒達臣的出色表現，絕對有力爭奪國家隊的正選門將一位，所以他希望有穩定的上陣時間，但母會曼聯已與迪基亞續約至2023年，加上錫菲聯主帥韋達（Chris Wilder）早前透露軒達臣不願當迪基亞的副選，並傳出他無意返回紅魔鬼，使外界更關心該名新晉門將的動向。

甸恩軒達臣今季表現穩健，多次為錫菲聯力保不失。（資料圖片／Getty Images）

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當甸恩軒達臣無意返回曼聯的消息傳出後，不少球會亦對他虎視眈眈，其中包括車路士﹑熱刺及錫菲聯。車路士的阿列沙巴拿加表現不穩，熱刺的洛里斯年紀漸長，穩健又年輕的軒達臣是不俗的人選。然而，根據《每日郵報》消息指，法甲班霸巴黎聖日耳門亦有意加入競爭行列，簽入該名英格蘭門將。

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