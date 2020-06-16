【審計報告】港協認不知泳手曾做手術　林卓廷再揭蓄意誤導帳委會

就審計報告內容，港協暨奧委會今早（16日）再派員出席第4次立法會帳目委員會公開聆訊。 議員林卓廷上周提出有泳手出賽前3個月腳部嚴重受傷後，仍入選2018雅加達亞運代表隊，港協行政總監鄭國鴻表示，體院總教練當時未有通報其傷患，及至林卓廷上次聆訊始知悉事件。 林因此質疑該泳手、港隊總教練的太太與港協秘書長王敏超與同一泳會有關連，泳手享特殊待遇。

港協暨奧委會行政總監鄭國鴻今日在公開聆訊中坦承，遴選委員會在兩年前亞運會前，沒收過體院及泳總通知，出戰50米蛙泳的王俊仁曾在亞運前3個月因小腿骨折接受手術。他又稱教練聽從醫生意見，該泳手能趕及康復出賽，「醫生表示12星期可以完全癒合，他也一直有做康復治療」。

林卓廷隨即表示震驚，難以理解港協與總會竟對運動員嚴重受傷後出賽不知情，質疑泳手與總教練太太、海天泳會董事、遴選委員會主席兼港協秘書長王敏超同屬「海天」泳會而享優待。王敏超否認：「那以後叫運動員遞交賽前6個月的醫療紀錄，唯有這樣。」

林卓廷在上次公開聆訊中「揭發」已退役的港將王俊仁於亞運前3個多月曾小腿骨折，港協稱事前並不知情。（資料圖片）

港協於會上呈交由泳隊總教練陳劍虹寫予港協的信件，解釋王俊仁受傷後的恢復狀況與醫生意見，他在信中指出對林卓廷於帳委會引泳界專業人士意見感到遺憾，「我認為他可能被所謂專業人士誤導，我不介意接受諮詢，以免林議員於立法會神聖場合說外行話而被恥笑」。此舉引來自由黨邵家輝不滿，認為這是詆毀議員，要求主席記錄在案。

遴選委員會主席、港協秘書長兼海天泳會董事王敏超否認「海天」泳手獲優待。（資料圖片）

林卓廷：港協蓄意誤導帳委會

此外，林在其後提出港協涉「蓄意誤導帳委會」，在呈上的文件中刻意隱瞞在亞運遴選中落選泳手郭家輝，因2016年喪兄後大受打擊而缺席正常訓練，斥港協做法「斷章取義」：「他這些重要的背景不提，講成他疏懶，蓄意隱瞞資料來誤導帳委會，我在這裏4年都沒見過那麼粗暴剪裁內容來誤導。」鄭國鴻解釋是呈交文件時遺漏報上，否認主席石禮謙質問選擇性的指控。

對於奧運大樓管理委員會等三個委員會近3年從未開會，鄭國鴻解釋有關議程與董事局重疊，將檢討架構，主席石禮謙批評欠管治態度。