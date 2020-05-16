審計報告｜足總被揭會議次數少　貝鈞奇：部分委員會飯局當開會

審計署早前發表報告，狠批香港足球總會於管治、人力資源管理、入場人數與收入等方面的漏洞。立法會政府帳目委員會今日（16日）開會，足總主席貝鈞奇、行政總裁温達倫及民政事務局局長徐英偉亦有出席。 會上有議員關注部分足總委員出席率偏低，又質疑足總未有備存會議紀錄。足總主席貝鈞奇指，由於部分委員會人數少，直言「一個飯局、聚會當開咗會」。他稱日後會改善情況，或考慮透過視像方式等開會。

足總主席貝鈞奇早前在電台節目中解釋，贈票是希望鼓勵入場，但承認「達唔達到目標係另一回事」。（資料圖片／盧翊銘攝）。

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審計報告早前披露，足總部分委員的會議出席率低於50%，有董事局委員甚至有4年的出席率為0%。此外，法律事務委員會有委員連續5季沒有出席任何會議，而組織發展委員會亦有委員連續3季從未出席任何會議。

足總審計委員會有4年半無會議

立法會議員何俊賢指，部分委員出席率低，質疑其公信力；議員陳淑莊亦要求足總交代委員的缺席原因，及部分出席率偏低的委員會否獲續任。足總主席貝鈞奇指，足總共有19個委員會，均由不同董事作主席或召集人，而委員屬於義務工作，受邀請入委員會。他續指，部分委員因個人理由缺席，包括身體健康情況、有人不想擔任職務等，日後將會加強開會次數。

貝鈞奇又指，由於部分委員會只有約3人，「一個飯局、聚會當開咗會」，日後會改善開會情況及做好會議紀錄，亦會考慮容許以視像方式開會。

此外，針對足總審計委員會有4年半沒有舉行會議，貝鈞奇指審計委員會曾邀請獨立專業人士加入，但由於對方最終拒絕加入，其後亦未有再邀請其他人士加入委員會。不過，他指足總有聘請獨立公司提交審計報告。

香港足球比賽的入場人數下跌。（資料圖片/鍾偉德攝）

港隊對阿根廷國家隊賽事蝕餘千二萬

會上另一個關注點為足總收入，立法會議員梁繼昌指足總門票收入偏低，而贊助收入亦下跌，要求足總交代。貝鈞奇承認足球賽事水平為一大問題，指會透過加強青訓工作提升水平。體育專員楊德強稱，港足水平在客觀上有提升，但比較世界級水平仍有一大段距離，加上球迷能透過電視直播觀看外國賽事，認為港人對本地球賽歸屬感有差別。

貝鈞奇亦在會上提到2014-15年度足總曾舉行港隊對阿根廷國家隊的賽事，指當年足總虧損約1,200萬元，由時任主席及會長各掏出400多萬元墊支，而他本人亦資助超過100萬元。他指，當時決定邀請阿根廷為判斷錯誤，未有考慮港人的「英超情意結」。議員批評足總未有就報告內容準備足夠資料，認為繼續會議亦未能獲得解答，最終需要於下次再續會相討。