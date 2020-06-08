【審計報告】胡子慶現身立法會　足總疑擅改委員會職權遭斥冇規矩

立法會帳委會周一（8日）繼續就審計報告有關足總管治問題召開聆訊，正離職前休假的足總機構管治總監胡子慶終現身解畫，並承認疏忽。而足總被揭疑多次擅自更改委員會的職權範圍，被帳委會主席石禮謙批評「冇規冇矩」。

今日聆訊焦點繼續落在足總審計委員會上，立法會議員陳淑莊引用足總2013至2018年年報，當中提及「足總的帳目經財經小組及審計委員會確認，再由董事局批核」，惟事實是，審計委員會在2014至15年間有恆常會議，但在足總董事會換屆、原委員會主席離任後，在2015至19年間一直只得召集人，從未正式組成委員會。

陳淑莊質問年報是否出錯。足總總幹事袁文川解釋，年報僅屬「宣傳刊物」，主要功能是「向會員派發的工作報告」，卻引來帳委會主席石禮謙反駁，「這是兩回事，年報應是重要文件。」

立法會議員陳淑莊直指足總審計委員會從2015年後從未運作。（袁志浩攝）

胡子慶現身解畫 對失職不予置評

陳淑莊指年報中有關錯誤刊於「企業管治概述」部份，理論上屬足總機構管治總監胡子慶的管轄範疇。已確定於6月底約滿離任的胡子慶承認疏忽，「我睇文件時未夠仔細，沒發覺出錯，現認為是有不準確的地方。」石禮謙及後回應，指出胡子慶年薪逾百萬，應有責任監管足總講真話及提供事實。

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胡子慶在離開會議廳時再受傳媒追訪，被問及是否引咎辭職及如何看待失職指控，他僅稱「我冇comment（我沒回應）」。貝鈞奇則透露胡子慶是自行離職，「或許是他另謀高就，有更好發展，我沒詳細過問。他這次同意出席聆訊，盡了最後的責任。」

胡子慶未有回應是否引咎辭職。（袁志浩攝）

足總疑擅改章程 袁文川：董事局權力範圍

聆訊中又提及足總疑多次擅自更改轄下委員會的職權範圍，包括於2015年至2019年間，沒有按章程規定由財務及策略委員會主席出任審議委員會召集人、在2011年分拆財務及策略委員會為兩個小組，並授權財務小組確認足總帳目；及於2014年只按董事意願，以「先成立、後制定規程」的方式組成市務及傳訊委員會等。石禮謙直斥足總「冇規冇矩」，袁文川則強調，足總董事局有權力改動委員會職權範圍，惟答案未獲議員接納。

袁文川指足總董事局有權力改動委員會職權範圍，但解釋不獲接納。（袁志浩攝）

足總員工合約延長3個月 資助餘額調撥支薪

足總行政總裁溫達倫辭職一事亦曾鬧出風波，足總人力資源經理張嘉雯在會上透露，是在去年12月10日收到行政總裁溫達倫的辭職信，內容提及在他希望於今年3月31日合約屆滿後離任。她補充，溫達倫於2月18日與主席貝鈞奇曾再就辭職商討，最終決定延至6月底才離開足總，足總董事及民政局都知悉該決定。

就有關足總員工合約延長3個月的薪酬問題，體育專員楊德強指，足總3月中已去信民政局要求增加撥款，「由於五年計劃每年預留2500萬予足總，而前幾年資助未有用盡，可調撥餘下金額支付這些薪金。」

足總主席貝鈞奇再次出席聆訊，他認為胡子慶「盡了最後責任」。（袁志浩攝）

審計報告有關足總的公開聆訊正式完結，立法會帳委會將繼續以書面形式向足總跟進，並有望於7月中提交最終報告。而足總正修改新一份五年計劃，最遲下周經董事局批核後提交予民政局，經咨詢足球專責小組及體育委員會等程序，最終由民政局局長徐英偉審批，並向立法會交代計劃內容。徐英偉表示，足總於過去五年完成33項指標中的23項，惟在港超入場人數等未如人意，在審批新一輪撥款時，會視乎足總如何回應各種管治問題，提升本地足球發展。