【英超】謝拉特提議利物浦奪冠　晏菲路外應立高普銅像

利物浦只需再拿下6分，就可以30年來再嘗聯賽冠軍滋味。「紅軍」名將謝拉特近日接受訪問時表示，若高普完成歷史任務，球會應為他在晏菲路外豎立銅像。

利物浦現時於英超排第一，只要再贏兩場，就可以在1990年後再奪聯賽冠軍。若曼城於18日對阿仙奴一仗輸波，利物浦周日只要作客擊敗愛華頓，就可再早一步封王。

高普2015年加盟利物浦後，帶領「紅軍」回到頂級球隊行列，上季更領軍奪得會史第6座歐聯冠軍。今季如果再下一城，利物浦應該怎樣犒賞主帥？

高普去季帶領利物浦奪得隊史第6座歐聯冠軍。（Getty Images）

「紅軍」一代中場謝拉特認為，球會理應為這名德國籍領隊於主場晏菲路外立銅像，但深知高普不會想得到這樣的獎勵。

「以高普的為人，他不想這樣就將自己放在辛奇利、卜皮士利及杜格利殊等名帥行列，」謝拉特接受《The Athletic》訪問時說：「他是個謙虛及尊重別人的人，但當你認真看清他至今在球隊的工作，就會覺得他絕對值得擁有與這些名帥睇齊的榮譽。」

謝拉特認為利物浦奪標，球會應為高普豎立銅像。（Getty Images）

【利物浦2005年歐聯決賽正選陣容】：

+ 7 + 6 + 5

謝拉特：重振利物浦居功至偉

現時為格拉斯哥流浪領隊的謝拉特指出高普成為利物浦主帥時，球隊並非英格蘭最佳球隊之一，就連前四球隊亦不是，但在短短數年就令「紅軍」大翻身，再奪歐聯、即將贏得30年來首個聯賽冠軍，「高普絕對應該得到這樣獎勵」。

利物浦只要再贏兩場，就可得到30年來首座聯賽冠軍。（Getty Images）

謝拉特指高普為人謙虛，一定會拒絕立銅像，但認為他絕對值得擁有這樣的榮譽。（Getty Images）

謝拉特認為利物浦班主會同意自己的想法：「在足球世界中，我們經常都要等到名將、名帥年紀大了，才真正認同他們的成就，但我們知道利物浦的班主們不會這樣做。當高普送上聯賽冠軍獎盃時，他們應該已開始建立銅像的工作了。」

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