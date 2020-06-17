【西甲】武磊被換離場遭對手推一推　內地網民翻出此人黑歷史

中國前鋒武磊代表愛斯賓奴，在當地時間昨日（6月16日）作客基達菲，他在末段被換走時，被對手的車路士借將羅拔堅尼地推一推，相信是催促他離場。內地網民批評他的小動作，還翻舊帳指羅拔堅尼地3年前代表車路士訪華時，曾發表辱華言論。

愛斯賓奴昨日出戰西甲作客基達菲，中堅貝拿度荷西在16分鐘領紅被逐，愛斯賓奴踢少一個，不得不捱打，最後死守0：0完場。這場沒有入球的西甲，引起中國網民今日的關注，因為愛斯賓奴的中國前鋒武磊在被換離場時，遭對方球員推一推。

武磊被推過程逐格睇：

+ 2

在90分鐘，愛斯賓奴換人，正選的武磊被換出，由奧斯卡美蘭度入替。武磊得悉被換後，沒有散步拖時間，而是慢跑出去。在武磊出去的途中，基達菲的巴西中場羅拔堅尼地從後推一推他。

+ 2

武磊馬上回頭，但沒有什麼大反應，繼續行出場邊。從片段所見，場邊的第4裁判似警告羅拔堅尼地。

羅拔堅尼地是車路士的借將。（Getty Images）

這段武磊離場時被推的片段，在內地網上廣傳，不少網民留意到，推人的羅拔堅尼地是車路士的借將，這名24歲巴西中場在2017年夏天訪華時，在個人Instagram寫上葡萄牙語「Porra（Fxxk的意思） China」，引起大量內地網民抗議。羅拔堅尼地另一條影片則拍攝一名靠在門上的保安員，並寫道：「Acorda china Vacilao（醒醒吧，中國傻瓜）。」

了解更多堅尼地3年前辱華事件：【足球】車路士小將涉IG辱華 急刪story公開道歉

羅拔堅尼地3年前發表辱華言論，加上今場推一推武磊，再引起內地網民的怒火，但亦有人為羅拔堅尼地辯護，例如有網民留言：「他是想讓武磊被換的時候快點離場，這種動作在比賽的時候經常有，只要不是太過分，裁判也不會處罰。」