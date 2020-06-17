【英超Fantasy】午夜前最後衝刺　曼城球員作重心　休戰3月難預計

苦等3個月，英超終於回來了。 一眾Fantasy領隊想必磨拳擦掌，準備好繼續領隊爭奪第一。WeeK 30+將於香港時間周四（18日）零時開始，所以緊記要在午夜到來前「交功課」。 不過，休戰過後難以估計各隊表現如何，唯有以往績預測今周會有怎樣的發展。

由於停賽關係，英超Fantasy將Week 30+開始前的時間，改為無限換人，所以玩家們可以將現有陣容「推倒重來」，以全新陣容迎接復賽。

阿仙奴、阿士東維拉、曼城及錫菲聯，今周將進行兩場比賽，但除了曼城之外，筆者認為不能因而苦追「一周雙賽」球員。

英超復賽第29輪焦點直播：曼城對阿仙奴（01美術製圖）

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

曼城周四凌晨會主場鬥阿仙奴，如果輸波的話，只要利物浦在周一凌晨作客愛華頓贏波，就會將聯賽冠軍拱手相讓「紅軍」，就算與聯賽一哥有25分之差的距離，仍肯定不會放軟手腳。

阿古路去季對阿仙奴大演帽子戲法。（Getty Images）

再者，阿仙奴就如曼城的「私家菜」 一樣，過去兩季4仗「藍月亮」全勝，而且都淨勝兩球。曼城星光熠熠，但在Fantasy中能得高分球員，必選阿古路及奇雲迪布尼，前者於英超生涯12次對「兵工廠」攻入8球，包括去季3：1贏波大演帽子戲法。

迪布尼今季首循環作客阿仙奴梅開二度獨取19分，故今周首戰對阿仙奴，可以花上一大部分資金「入手」這兩名球星。

迪布尼今季首循環對阿仙奴梅開二度。（Getty Images）

阿仙奴上一次贏曼城已數到2015至16年球季。（Getty Images）

阿仙奴三日兩戰信唔過

筆者不建議今周收購任何阿仙奴球員。首先，阿仙奴上一次擊敗曼城已是2015至16年球季的事，近兩季英超4戰全敗，實難令人相信他們有能力可抵擋這支億萬大軍。再者，他們今周3日內要進行兩場比賽，第2戰作客白禮頓或會因球員未完全回復，而進行大輪換，部分球員隨時一周。

相信不少玩家都有文尼或沙拿在手，或甚兩人都有，但為了騰出位置買迪布尼或阿古路，似乎應該騰出空位入人。

阿仙奴今周3日兩戰，或會進行輪換。（Getty Images）

【阿仙奴英超年代歷任隊長】：

+ 7 + 6 + 5

李城叉足電搏得過

李斯特城在球季暫停前漸露頹勢，得到3個月時間「叉電」，可以十足狀態作客屈福特，如若沒資金入購占美華迪，可考慮中場的占士麥迪臣及哈維班尼斯。

不過，重開首周萬事難料，而且閉門作賽似乎對主隊有更大影響，如德甲重開首18戰，就只得4場主勝，故主客因素方面的考慮變得更複雜，Week 30+後或有更多啟示。

曼聯積極準備球季重開：