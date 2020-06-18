【英超】大衛雷斯連環犯錯　曼城輕取阿仙奴　利物浦封王要等多等

相隔超過3個月後，英超正式回歸，復賽首日即上演「Big 6」大戰，由次席的曼城主場對阿仙奴，亦是哥迪奧拿與阿迪達兩名昔日拍檔的首次正式碰頭。 不過，後備入替的大衛雷斯似乎未有「畀面」阿迪達，僅僅上陣25分鐘便滿足對手「三個願望」，令阿仙奴連失兩球，結果兵工廠3球不敵「藍月亮」，力保曼城爭標在數字上可能性。

雷斯的災難性25分鐘：

英超繼德甲及西甲後，成為第3個正式重開的五大聯賽，復賽首日的重頭戲當然是哥迪奧拿與昔日副手阿迪達交手。曼城倘若今仗失分，在榜首大幅拋離的利物浦便有望在今周末奪冠。

兩軍在開場前為新冠肺炎的死難者默哀外，同時以單膝跪地，並以「Black Lives Matter」取代各個球員球衣上的名字，聲援近日的反歧視運動。久疏戰陣多時，兩軍明顯需時「入局」，阿仙奴的格列沙加及柏保路馬利先後傷出，巴西中堅大衛雷斯入替卻成為今仗的轉捩點。

阿仙奴隊長奧巴美揚賽前單膝跪，聲援反歧視活動。（Getty Images）

兩軍開賽前為新冠肺炎的死難者默哀。（路透社）

戰至上半場補時階段，大衛雷斯出現低級錯誤「送大禮」控球時「大漏」，入楔的史達寧未有錯失良機，近距離勁射破網開紀錄，攻入英超復賽的第一個入球。雷斯的惡夢仍未完結，在換邊初段馬列斯以速度壓過雷斯，逼使後者以超技術在禁區內拉跌馬列斯，球證吹罰12碼並向雷斯出示紅牌，結束其災難性的25分鐘。迪布尼操刀12碼中鵠，在51分鐘擴大領先紀錄。

史達寧把握雷斯失誤建功，攻入英超復賽首球。（路透社）

在下半場末段，曼城門將艾達臣出迎時與隊友艾利加西亞相撞，該名年輕守衛在場上治理7分鐘後被抬離場。以眾凌寡的曼城在完場前由菲爾科頓錦上添花，「執死雞」射成3：0，藍月亮最終輕取阿仙奴，仍然力保爭標的希望，以60分列聯賽次席，22分落後榜首的利物浦。

科頓「執雞」為曼城攻入「埋齋」一球。（Getty Images）

失誤﹑失12碼及被逐離場，大衛雷斯復賽首仗絕不如意，該名33歲的巴西中堅賽後承認責任，在本月完約的他亦表露希望留隊的心跡，「沒有任何藉口，這是確確實實我的犯錯。我十分喜歡留在阿仙奴，我希望日後可繼續為兵工廠效力。」

連番致命失誤後，阿仙奴主帥阿迪達賽後依然為雷斯投下信心的一票，「我們在更衣室已有溝通，他坦白承認責任，我對他的觀感不會因為一場而改變。」

大衛雷斯以一面紅牌結束其災難性的25分鐘。（Getty Images）

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：