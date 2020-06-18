【英超】錫菲聯由贏變和　門線技術9000場首度出錯

「入咗」，原來是假象！ 英超復賽的首日賽事再度出現判決爭議，門線技術竟然罕有地出錯，錫菲聯的入球被判無效令他們只能與阿士東維拉互交白卷，由全取3分變成只得1分。 營運球門線技術的鷹眼公司，在賽後承認系統犯錯，向英超賽會及錫菲聯道歉。

事隔3個多月，英超戰火重燃，由阿士東維拉主場鬥錫菲聯「打頭陣」，英超賽會為了表達支持參與抗疫的醫護人員，各隊球員的球衣，今季餘下賽事都會印上支持「國民保健署」（NHS）的徽章；在復賽的首12場賽事，球衣背後的球員姓名都改為印上「Black Lives Matter」，以示反對種族歧視。

戰至上半場42分鐘出現具爭議性的一幕，錫菲聯中場羅活（Oliver Norwood）處理的罰球半傳半射，直飛遠柱，維拉門將尼蘭特（Orjan Nyland）退後時雖然接實皮球，但重播顯示尼蘭特連人帶波明顯越過白界線。錫菲聯球員即時向球證奧利華投訴，但奧利華指向手錶，表示門線技術未有任何訊號。

尼蘭特明顯連人帶波入網，惜門線技術偏偏在這時出錯。（路透社）

門線技術出錯案件重演（按圖放大）：

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「有錯就要認」，營運門線技術的鷹眼公司賽後承認系統出錯，確認皮球已過了白界線，就事件公開向英超賽會及錫菲聯道歉，並指這是球門線技術自9000場比賽以來首次出錯。錫菲聯官方Twitter亦笑言「你個嘢壞咗」，苦中作樂一番。

錫菲聯在Twitter控訴「個嘢壞咗」。（Twitter截圖）

英超復賽首仗便出現爭議性判決，錫菲聯錯過超越曼聯登上第5位的機會，慘變「苦主」的主帥韋達（Chris Wilder）賽後表示啼笑皆非，「皮球明顯在白界內，我向球證查詢時，他也認為這是入球，但門線技術沒有任何反應，所以他不可妄下判斷。我在當刻苦笑，因為這個明顯是入球，但我們竟然遇到如此荒謬的場面。」

錫菲聯主帥韋達（左二）與球證討論問題球。（路透社）

資深英超球證卡頓保（MARK CLATTENBURG）認為VAR有必要在這個情況下介入事件，「在以肉眼亦能判斷入球的情況下，我認為VAR球證當時可以告訴奧利華暫停賽事，換個角度翻查是否有效入球，球證在球賽中需要更靈活面對突如其來的情況。」

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：

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阿士東維拉對錫菲聯精華片段：