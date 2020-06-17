英超復賽｜高普的妙計與假打氣聲　從足球學懂面對疫情下的新生活

經歷100日的空白後，英超終於在疫情中回歸。 疫情無了期、社會仍動盪，此時此刻，足球再不單純是足球，更成為一種助我們暫時脫離現實壓力、甚至適應「新常態」（New Normal）的途徑。

李家昕博士（June）有兩重身份：既是臨床心理學家，駐守香港大學李嘉誠醫學院；亦是香港皇家馬德里球迷會會長，積極參加皇馬官方活動、也常透過社交網絡為球迷帶來最新球會消息。June日間工作助人疏導情緒，但也試過深夜看著愛隊在歐聯被阿積士踢出局，一周內連失三冠，傷心欲絕而無法上班。她了解心理，更懂足球如何牽動人心。

能牽動到哪種程度？3月之時賽事因疫情陸續停擺，影響類近生離死別：「一開始沒有了比賽，球迷也會經歷Five Stages of Grief（悲傷的五個階段）：否認、憤怒，嘗試討價還價，例如去提出一些能讓比賽繼續進行的構思、說『復賽後我會每場都看』等；也會抑鬱，進而接受，各種情緒不一定全部出現，也不一定按序出現」。

June本身是臨床心理學家、亦是皇家馬德里香港球迷會會長，更清楚足球如何影響人的情緒。（歐嘉樂攝）

June解釋，人不喜歡無法預測的事，「因而衍生了天氣預報、股市預測、甚或星座運程」，偏偏體育賽事一向按規律而行，每年一度、4年一度、或是固定賽季，在沒有盡頭的疫情之中失去這種規律，球迷自然格外失落。今晚深夜，最受歡迎的英超就要復賽，足球新聞再次源源不絕、球迷快很快地重新投入。這又是否意味一切回歸「正常」？

疫情期間賽事一度全停，一眾體育人的心聲：

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疫情現在仍然無了期，口罩仍要常戴，世界或許已回不去我們過去認知的「常態」，取而代之的是「新常態（New Normal）」，June說，足球也有「新常態」，或許可以幫助我們接受世界已不一樣：「病毒不一定會消失，我們如何在這種情況下重拾生活節奏？足球就出現了『新常態』，例如可以換5個人、球迷不能入場、以假的現場聲代替……這讓我們明白，一切都轉變了，比賽也不一樣了，但我們對此的期待不會減少，仍能用不同的方法去過活」。

球會在疫情期間舉辦網上活動，盡力與球迷保持連結，June的參賽片段亦登上皇馬官網：

球場內的「新常態」 難保主場優勢

當然，我們都希望球賽目前種種措施都是一時的權宜之計，至少讓比賽可順利舉行，而不會成為真正的常態。畢竟許多措施，尤其閉門作賽本就違反了足球的原意，但疫症之下球會、轉播商各出奇謀，直播賽事加入了打氣聲，讓電視觀眾更投入；球會也會在現場設置「假觀眾」、播放錄製的打氣聲，希望保住一點點主場優勢。

然而假觀眾和人造打氣聲，真的能成為「主場優勢」嗎？德甲復賽至今，主隊勝率僅得21%，較賽事停擺前的43%銳減逾半。June指出，人造打氣聲的意義其實不大，「正常視力的人都會以視覺為先，看到其他人的臉部表情，會比聽聲音更易感受到情緒。在有球迷入場的情況下，若場邊球迷恥笑自己，即使職業球員應該要習慣，但看到表情、加上聽到聲音，效果就會十分強烈」，至於以假人填滿球場，球員本就知道「觀眾」並非真實存在，「沒什麼作用」。

慕遜加柏在觀眾席上放上球迷的頭像營造氣氛。（Getty Images）

高普擅長心理建設 或成紅軍復賽後優勢

漫長的休戰期無疑大大影響球員、及球隊整體狀態，June說，有充裕資源的球會在疫情期間要求球員要與運動心理學家會面，亦會透過播放死敵的比賽片段等方式，保持球員的競爭心。

而英超復賽，最大焦點落在利物浦能否保持復賽前的勇態，在短時間內鎖定英超冠軍。June認為，體能方面或有落差，但心理方面，利物浦的確有一大優勢──領隊高普。June由高普執教多蒙特之時已開始留意這位主帥，她認為：「高普很擅長為所有人做『心理建設』，他說話很有啟發性、也能予人信心，能令人安心、知道他有計劃而不是純粹好彩。人會畏懼未知的將來，但他一早已講出自己的想法和準備，例如利物浦輸給屈福特後，他的說話就能安慰球迷。」

高普富有領袖魅力。（Getty Images）

最教她印象深刻的是英超在3月宣告暫停後，高普一封致球迷的公開信，「人是很有趣的，『健康最重要』是常識，但激動起來就會忘記。高普很照顧球迷感受，而且他未必需要做這件事，卻願意這樣做，而且他上季帶領紅軍拿到歐聯第六冠，擁有很強的力量，他想將這股力量傳給球迷」。

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高普的一個動作，在June眼中也提升了利物浦的爭勝心：「他不讓球員在出場前觸碰This is Anfield的牌，因為球員們以前拍那個牌的時候，其實很隨意，是一個沒什麼意思的動作。但高普要求球員們，必需在贏得冠軍之後才可以拍，就賦予了這動作一個Symbolic Meaning（象徵意義），令球員每次見到牌子，無形中增添了動力……其實高普真的很懂得幫助球員」，高普各種「心理建設」，一點一滴令利物浦從「總差一點點」，變成今日的冠軍球隊。

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June表示，球迷之間的連結、交流，有助度過逆境。（受訪者提供）

足球在疫情下仍能連結球迷、球員和球會，「我們被球隊的成績或一些價值吸引，然後認識到其他志同道合的球迷，再發展出一種身份認同。球迷群體經歷過一起贏、一起輸，有了這些經驗，在逆境中更易建立一種抵抗力去度過困境」。足球在疫情中的意義，絕對遠超「娛樂」二字。利物浦繼續爭標、皇馬繼續追趕巴塞、拜仁慕尼黑又一次封王……足球復賽，給予我們更多動力，在疫情下的「不正常」，重新建構一種新的正常。

英超復賽賽程：