【英超】復賽齊聲援反種族歧視　哥迪奧拿公開向黑人道歉

英超正式復賽，賽會亦有響應反種族歧視的「Black Lives Matter」行動，首兩場賽事的球員悉數在開賽前單膝跪地，以表支持。 曼城主帥哥迪奧拿領軍在復賽首輪3球輕取阿仙奴，在賽後特意向黑人致歉，公開表態支持平權行動。

英超因新冠肺炎疫情停擺超過3個月後，在昨晚重燃戰火。為對抗疫的醫護人員表示支持，並聲援近日的反對種族歧視行動，英超賽會特意在重開首輪作出多項安排。開賽前有默哀儀式，而兩軍球員球衣背後將以「Black Lives Matter」取代各自姓名。在今季餘下賽事，所有球隊的球衣上亦印上支持「國民保健署」（NHS）的徽章。

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英超復賽首日的阿士東維拉對錫菲聯及曼城對阿仙奴，兩場賽事的球員在開賽前，除了全員單膝跪地外，在熱身時亦穿上「Black Lives Matter」的T恤。曼城的黑人球員﹑今仗先開紀錄的史達寧表示這些行動，雖然是微小的變化，但對平權已是個重大的一步，「這些行動看似是微不足道，但看得出各界逐漸重視歧視問題，這是個正確的方向。」

兩軍球員及球證一同在開賽前單膝跪地，聲援反歧視運動。（Getty Images）

曼城主帥哥迪奧拿在賽後公開表態，向受欺壓多年的黑人致歉，「白人在近400多年對黑人的不公平待遇，我感到十分羞愧，希望在此向他們道歉。種族歧視不只是美國的問題，是世界各地同樣面對的問題，對我們這一代而言可能太遲發現，但對年輕一代來說，我們要向他們傳達正確的觀念，不論任何人種也是相同的。」

哥迪奧拿賽後稱需要向受欺壓的黑人致歉。（Getty Images）

年輕守將與艾達臣相撞傷出 傷勢令人擔心

曼城的年輕守將艾利加西亞（Eric Garcia）在下半場與出迎的隊友艾達臣相撞，在場上治理7分鐘後，需要以頸箍固定頸部及戴上氧氣罩，並以擔架抬離球場，情況令人擔心。哥帥表示將會密切留意加西亞的傷勢，即使未如他的確實傷勢如何，但至今可如常作答，亦是一個良好的訊號。

艾利加西亞需要戴上氧氣罩，以擔架抬離球場。（Getty Images）

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：