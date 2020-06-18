【英超】阿仙奴慘敗　奧斯爾去哪兒？　阿迪達「高官式」回答

英超重開第一擊矚目大戰，曼城最終於主場3球大勝阿仙奴，槍手全隊人工最高的進攻中場奧斯爾未有隨隊遠征。 「兵工廠」領隊阿迪達賽後被問到為何該名德國球星被剔除出20人大軍名單，只作簡單回應。

阿迪達去年12月上任阿仙奴主帥後，奧斯爾成為慣用正選。阿仙奴作客曼城一戰，阿迪達排出4-2-3-1陣式，起用90後球員祖爾韋洛克踢進攻中場，奧斯爾的名字沒有出現於大軍名單之中，最後「兵工廠」因後防「自爆」慘吞3蛋。

阿迪達只以「戰術理由」解釋奧斯爾缺席。（Getty Images）

阿仙奴英超年代歷任隊長：

+ 7 + 6 + 5

被問到為何奧斯爾沒有隨隊，阿迪達只是用「Tactical reason（戰術理由）」二字作解釋。

雖然答案「行貨」，但當中不無道理。從今場排陣可見，中場用上祖爾韋洛克，沒理由再出作用相同的奧斯爾。這也許出於阿迪達眼見阿仙奴三日兩戰，為對白禮頓的比賽留下一定戰力。

阿迪達於英超停擺前以奧斯爾任正選，阿仙奴都未逢一敗。（Getty Images）

奧斯爾名單上失蹤再次被英國傳媒放大，主因為他2013年加盟後已缺席過槍手百場比賽，不時缺陣理由都是「身體抱恙」或「輕微受傷」，更曾被球迷戲稱為「Part-time球員」。

阿仙奴去年10月作客0：1不敵錫菲聯時，時任領隊艾馬利就坦承奧斯爾沒有受傷，又指如果對方在陣定可幫助「兵工廠」反撲，但艾馬利當時堅拒提供奧斯爾缺陣的理由，惹來兩人不和傳聞。

35萬英鎊周薪的奧斯爾，在沒有傷病的情況下不入阿仙奴大軍名單，令人費解。（Getty Images）

英國阿仙奴球迷對今次奧斯爾再度失蹤，亦是不明所以，更有人質疑實情並非如阿迪達所言的「戰術理由」。

雖然奧斯爾今季在英超為阿仙奴只交出一個入球及兩次助攻，但停擺前8場正選，「兵工廠」都保持不敗，英國「廠迷」都認為奧斯爾在陣定可加強攻力。

大衛雷斯以一面紅牌結束其災難性的25分鐘。（Getty Images）

雷斯的災難性25分鐘：

不過，阿仙奴今輸防守，奧斯爾在陣亦不會令防線「生性」。阿仙奴與周日作客阿士東維拉的「4哥」車路士有8分距離，周六作客白禮頓必須全力搶分，如果奧斯爾再度缺陣，定必有更多爭議。

奧斯爾周四於Twitter就被剔除大軍之外開腔，上載圖片示意自己對阿仙奴的忠誠，不少「廠迷」都讚好，更有球迷寫道：「要你面對這樣的Bullshxt，我們作為球迷都很抱歉。你是個阿仙奴的傳奇，應該早就要贏英超冠軍，但球會太懶去圍繞你建立一支球隊。」

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：