【足球轉會】車路士宣布迪姆華拿7月加盟　RB萊比錫歐聯前失大將

車路士周四（18日）宣布，RB萊比錫前鋒迪姆華拿將於7月加盟，意味該名德國射手不會在8月為萊比錫出戰歐聯。

24歲的華拿已跟車路士達成個人條款，德甲聯賽完結後，7月就會加盟。由於現時歐洲多國仍因新冠肺炎疫情實施外遊限制，一出一入就要隔離28日，華拿不可能飛到倫敦接受體檢，車路士的醫療團隊亦決定不飛到德國，為華拿進行檢測。

華拿一直盛傳是利物浦今夏主要收購目標，此子亦對紅軍主帥高普欣賞有加。可是一波新冠肺炎疫情，令紅軍改變對華拿的估價，認為不值得以5000萬英鎊為他贖身。車路士隨即把握機會出手，並一舉成功，藍軍體育總監施治被指是促成華拿來投的功臣。

華拿在16強首回合對熱刺射入12碼。（Getty Images）

華拿來季的潛在前場拍檔：

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由於華拿7月加盟車路士，意味他肯定不會為RB萊比錫出戰8月12日復賽的歐聯8強賽事。歐聯日前宣布，今季歐聯8月踢完16強次回合賽事後，會移師到葡萄牙首都里斯本，進行8強及之後的比賽，並改為單回合制。

華拿今季於各項比賽為萊比錫轟入32球，如今這名射手出走，對萊比錫8月的歐聯征途實大有影響。

華拿本季德甲射入26球，亦是幫助萊比錫晉身歐聯八強的功臣。（Getty Images）

根據英媒報道，現任體育總監的施治是促成華拿來投的功臣。（資料圖片／Getty Images）

車路士繼續擴軍 欲購德國「神童」

據《ESPN》報道，華拿轉會費達4760萬英鎊。這名德國國腳於網上上載短片，指自己很高興轉投車路士，「對自己來說感覺是正確的一步」，又感激RB萊比錫的支持，球會及球迷「會常在我心」。

車路士自轉會禁令解除後，2月已動用3700萬英鎊收購阿積士進攻中場薜耶治，如今再得到華拿，可謂如虎添翼。

但外國傳媒指這間倫敦球會未會就此停步，欲繼續出手擴軍，盛傳現正「力追」被譽為德國未來之星的利華古遜中場夏維斯。

車路士富豪收購歷史（按圖放大）：

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