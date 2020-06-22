【意甲】國米高矮雙箭頭各建一功響勝鼓　艾歷臣：加盟是正確決定

意大利盃完滿結束後，意甲在剛過去的周末回歸，仍然爭標希望的國際米蘭在復賽首仗鬥森多利亞，雙箭頭再度發威，盧卡古及馬天尼斯各建一功，以2：1力克對手，保持爭冠的希望。 在冬季轉會窗由熱刺改投國米的中場艾歷臣，重申加盟是正確決定，並指為爭冠軍而戰。

祖雲達斯與拉素佔據意甲的首﹑次兩位，「祖記」以1分之差暫列榜首，第3位的國際米蘭若然希望繼續爭標，在復賽首仗不容有失，在主場迎戰森多利亞。

國際米蘭主帥干地今仗同樣派出雙箭頭，以「一高一矮」組合拿達路馬天尼斯及盧卡古攻堅，配合艾歷臣在中場策動攻勢。這個進攻組合在上半場初段一次美妙組織，三人撕破對手防線，盧卡古攻入重開後首球，亦是今季第18個聯賽入球，該名比利時尖刀在入球慶祝時單膝跪地，支持近日的反歧視行動。

盧卡古在入球後單膝跪地，聲援近日的反歧視行為。（Getty Images）

盧卡古及後在右路策動攻勢，簡達華（Antonio Candreva）入楔再橫傳予無人看管的拿達路輕鬆近門建功，在33分鐘射成2：0，他在慶祝時展露寫上「父親節快樂」的底衫。盧卡古及後再有梅開二度的機會，可惜他接應艾歷臣的回傳，面對空門撞射卻「離行離迾」斜出，未能增添紀錄。

拿達路馬天尼斯建功後，以入球慶祝父親節。（Getty Images）

森多利亞曾染新冠肺炎的挪威中場摩頓科士比（Morten Thorsby），在角球攻勢的混戰中，近門補中建功，在下半場初段為森多利亞追成較接近紀錄，及後兩軍未有任何進帳，國米以2：1險勝全取3分，暫時以6分落後榜首的祖雲達斯，在餘下的12輪聯賽仍有機會爭逐錦標。

國米在全取3分後續居第3位，以6分落後榜首的祖雲達斯。（Getty Images）

在今仗貢獻一個助攻的艾歷臣，在首個入球可見已融入國米的進攻體系。該名丹麥中場效力熱刺時，一直與錦標無緣，他在賽後接受《天空體育》訪問，強調加盟國米是為了追逐錦標，「我認為我在球隊的表現仍可改善，希望可以為球隊帶來更多入球。我認為加盟國米的決定十分正確，而球隊亦十分需要我，我感到十分光榮。球隊餘下賽季仍有機會爭標，當然希望捧盃而回，因為這是我加盟的目的之一。」

艾歷臣在今仗交出助攻，首個入球顯示他已融入國米的進攻體系。（Getty Images）

阿特蘭大以4：1擊敗薩斯索羅。（Getty Images）

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