【足球轉會】山齊士前途未卜　朗拿度雪中送炭歡迎來投

阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）外借至國際米蘭將在今個球季尾屆滿，曼聯主帥蘇斯克查開腔指「山神」未必適合現時的紅魔鬼，即使返回曼聯亦可坐在冷板凳。 在山齊士前途未卜之際，巴西一代傳奇前鋒兼華拉度列班主「大哨」朗拿度，向山齊士拋出橄欖枝，表示該支西甲球隊隨時收留山齊士。

自阿歷斯山齊士由阿仙奴轉投曼聯後，表現大不如前，在去年夏天被外借至國際米蘭，但現年31歲的智利翼鋒繼續受「黑氣」纏繞，因傷患錯過不少賽事，當他傷癒復出後只是隊中的入替常客，今季僅在意甲為國米上陣10場，表現乏善可陳。在意甲重開首仗，國米主帥干地在比賽末段亦換入山齊士。

國米高矮雙箭頭各建一功響勝鼓 艾歷臣：加盟是正確決定

山齊士在意甲重開首仗末段入替。（Getty Images）

在國際米蘭借用期即將屆滿，國米方面未有透露會否將他買斷，英國傳媒指曼聯方面與國米洽談，希望延長山齊士的外借期。蘇斯克查早前受訪時指山齊士與他麾下的曼聯「八字唔夾」，「山神」的前途仍然充滿問號，正當山齊士陷入生涯交叉點時，看似露出一絲曙光。

蘇斯克查暗示山齊士在曼聯沒有未來。（資料圖片／Getty Images）

山齊士的足跡遍佈英格蘭﹑意大利及西班牙，如今有望再度征戰西甲，或許成為「大哨」朗拿度的麾下一員。

現為西甲華拉度列班主的朗拿度，早前接受視像訪問時，對山齊士投下信任的一票，隨時「出手」收留山齊士，「他（山齊士）是個具有質素的球員，他在任何地方也可取得成功，若他在國米遇到挫折的話，我們（華拉度列）不介意收留他，球隊大門隨時為他而開。」

一旦山齊士決定轉投華拉度列，將會是相隔6年後再戰西甲，「山神」曾經在2011至14年間效力巴塞隆拿，期間曾協助球隊奪得西甲冠軍。

華拉度列班主朗拿度開腔力撐山齊士，更指球隊無任歡迎他來投。（資料圖片／Getty Images）

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