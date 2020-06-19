【德甲】RB萊比錫兩年售兩大將　轉會精明操作保持戰力

RB萊比錫尖刀迪姆華拿確認在今夏離隊，轉投英超的車路士，更放棄隨隊出戰8月的歐聯8強戰。 萊比錫在2016/17球季升上德甲後，一口氣購入華拿及拿比基達，如今二人先後離隊，為球隊帶來一筆可觀的資金，持續維持球隊的戰力。

迪姆華拿（Timo Werner）今季攻入26球，萊比錫在聯賽超過3成的入球由該名德國國腳包辦，球隊亦十分倚重他的數糊能力。華拿的出色表現引起不少強隊的注意，車路士在主帥林柏特及體育總監施治的斡旋下，成功吸引華拿來投，並將在7月加盟，換言之華拿將在完成德甲球季後離隊，將不會披上萊比錫球衣出戰歐聯最後8強。

車路士宣布迪姆華拿7月加盟 RB萊比錫歐聯前失大將

迪姆華拿確認離隊，來季轉投車路士。（資料圖片／Getty Images）

RB萊比錫在2016/17球季升上德甲後，已迅速成為爭標分子之一，與拜仁慕尼黑及多蒙特等強隊爭一日之長短。萊比錫在升上德甲當季，一口氣簽入華拿，並在薩爾斯堡「提升」拿比基達及烏柏美卡奴，在當季德甲立即奪得亞軍的佳績。

隨萊比錫的表現愈來愈好，華拿及拿比基達等主力已受到其他球隊的垂青，基達在2018年夏天轉投利物浦，而華拿亦隨前隊友的步伐轉戰英超，二人合共為萊比錫帶來1.13億歐元的轉會收入。

如今華拿跟隨拿比基達的步伐，如今一同征戰英超，亦為球隊帶來可觀的收入。（Twitter截圖）

這筆資金中，一部分當然放在轉會用途，羅致球員維持球隊的實力，但他們並非一間胡亂花錢的球會。根據足球網站《transfermarkt》的數據顯示，在4年前升上德甲起，萊比錫僅買入兩名高於2000萬歐元（下同）的球員，正是拿比基達（2975萬）及甘保爾（2000萬），而當年僅以1400萬便由史特加引入華拿，可見他們的理財哲學。

RB萊比錫歷年主要收購（按圖放大）：

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萊比錫除了從姊妹球會薩爾斯堡「要人」外，經常在其他球會借入球員，當中包括曼城的安祖利奴（Angelino）及車路士的艾芬安柏度（Ethan Ampadu），從羅馬外借的前鋒柏德列舒希克（Patrik Schick），在今季亦有穩定的發揮，在季初傷癒後至今攻入10個聯賽入球。該名捷克國腳引起熱刺及紐卡素的垂青，同樣希望將該名前鋒帶往英超。

舒希克今季由羅馬外借至RB萊比錫，他的表現吸引紐卡素及熱刺的垂青。（資料圖片／Getty Images）

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：