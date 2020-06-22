【單車】奧運亞軍操車遇民間高手　全副裝備未能擺脫長褲阿叔

贏過環法、環意及奧運公路單車3項大賽亞軍的烏蘭（Rigoberto Uran），今月初在家鄉哥倫比亞的公路練車，途中遇上勁敵！一名穿着長褲、揹着背囊的大叔，踩住單車，跟在他身後。烏蘭保持時速約45公里，亦未能擺脫大叔，果然高手在民間！

33歲的烏蘭今月初在社交網站分享一條影片，見到他全副職業車手的裝備，在哥倫比亞一條公路練車。在烏蘭身後，有一位平民裝束的大叔，踩着單車，高速跟在他身後。

烏蘭操車遇民間高手：

+ 5 + 4 + 3

那名大叔身穿長布褲，腳踏高筒工作靴，還揹住背囊，但他雙腿如摩打，緊緊追住烏蘭。作為哥倫比亞最頂尖的車手，烏蘭感到十分驚訝，之後他停下來休息，與那大叔閒聊。烏蘭甚至直言：「我身邊這個人，已經準備好參加巡迴賽了！」

烏蘭遇民間高手片段：

據報，那名大叔叫達里奧（Iván Dario），現年54歲，是一位花農。他當日踩單車去農場上班，途中見到烏蘭練車，就激起他的好勝心，發力跟在後面，兩人時速約45公里。

烏蘭之後邀請達里奧到他經營的單車店，並贈他一套完整的單車手裝備，包括一部專業的單車。之後，兩人還在虛擬單車賽中再鬥一次！達里奧說：「能夠跟烏蘭聊天已經十分榮幸，他甚至邀請我參與虛擬賽。他是個謙虛的人，會跟任何人打招呼。我也是他的支持者。」

烏蘭是2012年倫敦奧運公路單車銀牌，他在2013及2014年贏得環意賽第2，之後在2017年贏過環法亞軍。