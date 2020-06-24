【英超】哈利卡尼攻入近半年首個入球　助熱刺挫韋斯咸終止頹勢

靠哈利卡尼攻入傷癒後首個入球，熱刺昨晚主場以2：0擊敗韋斯咸，取得近8場比賽的首場勝仗，終止頹勢。哈利卡尼賽後如釋重負，表示入球感覺美好，一直等待這個入球，今場是這個英格蘭前鋒第200次英超上陣，攻入137球，效率更勝阿仙奴名宿亨利，僅在曼城的阿古路之下。

熱刺在當地時間昨晚（6月23日）主場對韋斯咸，今場有迪利阿里復出，與孫興慜、盧卡斯莫拉及哈利卡尼攻堅。熱刺踢得較主動，全場控球超過6成，射門次數亦在對手之上，但遲遲未開紀錄。在上半場，哈利卡尼及盧卡斯莫拉的攻門皆無功而還，孫興慜在完半場前將皮球射入網窩，但經VAR核查後，指這名韓國射手越位在先，入球無效，半場互無紀錄。

今場熱刺中場盧施素表現出眾，攻守兼備，他在64分鐘為球隊製造打破僵局的入球，他開出角球，引起韋斯咸禁區混亂，逼到對方中場湯馬士蘇錫克擺烏龍。除盧施素外，穆沙施素高、拉美拿今場發揮亦不俗，但迪利阿里及哈利卡尼的狀態就有待提升。

湯馬士蘇錫克擺烏龍片段：

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在浪費多次機會後，卡尼在82分鐘終於找到機會，接應孫興慜的妙傳，單刀埋門，冷靜射破法比安斯基的大門，助熱刺贏到2：0完場，終止連續7場比賽不勝的頹勢。卡尼入球後如釋重負：「入球是世界上最美妙的感覺！」他之後在社交網站表示：「等了這一刻很久！今晚（昨晚）十分完美，取得勝利，我亦打破入球荒。」

哈利卡尼入球片段：

這是卡尼傷癒復出後首個入球，也是他在2020年的第一個入球。今場更是卡尼一個里程碑，個人第200次英超披甲，合共射入137球，效率更勝阿仙奴名宿亨利。根據為同一球會首200場英超上陣的紀錄，亨利射入131球，不過，還有一人在卡尼之上，就是曼城的阿古路，他為曼城首200場英超上陣入138球。

談到這項紀錄，卡尼說：「我只是26歲，希望我可以盡快入到第200個英超入球。200場比賽……真的是時間飛逝！」在英超史上，只有兩個人的入球突破200大關，分別是舒利亞及朗尼。

卡尼上次入波已經是去年12月，之後他大腿受傷，休戰6個月，他今季暫入12個入球。熱刺領隊摩連奴賽後亦為卡尼高興，他說：「他一直很努力，現在終於有點正面的新聞，相信他也很開心。」