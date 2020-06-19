【英超】蘇斯克查證普巴戰意盛隨時披甲　雙核心或首度合作鬥熱刺

英超完成兩場補賽後，第30輪將在今晚（19日）深夜上演另一場「Big 6」大戰，由熱刺主場惡鬥曼聯。 拉舒福特及普巴一同復出，曼聯主帥蘇斯克查指二人有望正選披甲，而中場「雙核心」普巴或首度與波基斯費南迪斯在正式賽事中合作。

雖然新冠肺炎疫情影響下，英超停擺超過3個月後，在今周正式重開球季，但相信熱刺及曼聯亦「受惠」於今次疫惰，因為原定「收咧」的球員包括哈利卡尼﹑孫興慜及拉舒福特等，趕及復賽後傷癒復出。

熱刺主場激鬥曼聯 摩連奴證實卡尼孫興慜可上陣

英超復賽第30輪焦點直播：熱刺對曼聯（01美術製圖）

曼聯今仗的焦點當然落在「風頭躉」普巴身上，該名法國中場在今年1月養傷至今，及後「般奴」在冬季轉會窗加盟紅魔鬼，而他的表現隨即俘虜一眾「曼迷」的心，但普巴與費南迪斯未有機會同場並肩作戰。

蘇斯克查直指普巴需要時間重拾比賽狀態，但他十分渴望落場作賽，「接連受傷患困擾，普巴經歷一個十分困難的球季，但他相當期待再度披甲，他在休戰期間相當努力重拾狀態，並已經準備充足。不過，普巴與比賽狀態仍有距離，相信在數仗後便可回到百分百的狀態。」

普巴傷癒復出，未知在今仗能否披甲與「般奴」在場上合作。（資料圖片／Getty Images）

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：

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不論球迷及傳媒亦對曼聯的排陣十分好奇，究竟蘇斯克查會否排出「雙核心」陣容應戰，而「般奴」早前受訪時，坦言渴望與普巴合作，更向他「大笠高帽」。蘇斯克查深信二人合作絕不是大問題，「普巴及費南迪斯在早前與西布朗的熱身賽中曾經合作，而二人同樣是極具質素的球員，他們亦具有與人合作的特質。」

不過，蘇斯克查對普巴仍有相當高的要求，作為世界盃冠軍一員的普巴，「蘇B」希望他拿出領袖才能，以實質表現率領曼聯的中場線。

外界十分期待費南迪斯與普巴「雙核心」一同上陣的效果。（資料圖片／Getty Images）

另外，拉舒福特早前去信向英國首相約翰遜請願，成功爭取政府在暑假期間繼續向小朋友派食物券，此舉令各界大讚「福仔」，連同市宿敵曼城同樣支持。

蘇斯克查盛讚拉舒福特的善舉外，更指「福仔」是未來曼聯，甚至是英格蘭的隊長人選，「拉舒福特的善舉令我們感到非常自豪，他在今次展示自己的個人質素及領導才能，並以曼聯球員的影響力向更多階層施壓，從而貢獻社會，拉舒福特或許是曼聯及英格蘭國家隊的未來領袖﹑隊長。」

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蘇斯克查盛讚拉舒福特的善舉，更指他有望成為曼聯未來隊長。（資料圖片／Getty Images）

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