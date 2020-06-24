【英超】傳阿仙奴古安杜斯嘲白禮頓人工低　尼奴傷勢比預期樂觀

上周六阿仙奴作客以1：2不敵白禮頓，中場古安杜斯比賽中與對手衝突，向白禮頓前鋒馬奧比叉頸。雖然古安杜斯不用被足總秋後算帳，但英國傳媒曝古安杜斯嘲諷白禮頓球員人工低，更有傳領隊阿迪達認為古安杜斯態度欠佳，欲將他賣走。

上周六阿仙奴對白禮頓的電視片段得見，21歲阿仙奴中場古安杜斯向白禮頓前鋒馬奧比叉頸，英足總確認，古安杜斯不會被追究指控暴力行為。英國《每日郵報》披露，古安杜斯除了出手，還出口侮辱白禮頓球員，嘲諷對方人工低。

英國《每日郵報》的消息稱：「他說白禮頓的球員都是廢的，他及其阿仙奴隊友的人工遠遠多過對手。他在其他比賽都做過類似的事，阿仙奴是一間有體面的球會，討厭這種行為。」

據報，古安杜斯現時人工不算高，周薪約4萬鎊，而最高薪的阿仙奴球員是奧斯爾，每周賺35萬鎊。相反，白禮頓最高薪的只有約5萬鎊周薪。英國《每日郵報》之後跟進報道，透露阿仙奴領隊阿迪達已經忍夠古安杜斯的態度，打算將他放售。

此外，阿仙奴在官網公布多名傷兵的傷勢，其中在對白禮頓一戰中膝部重傷退下火線的正選門將賓特尼奴，經檢查後傷勢較預期樂觀，韌帶中度扭傷，相信可以在4至6周後重投訓練。

阿仙奴中場格列沙加在曼城一戰中扭傷右足踝，他已經全面復操，而中堅柏柏斯達夫普路斯亦已克服大腿傷患復操。至於另一名在對曼城中受傷的中堅柏保路馬利，傷勢就不明朗，扭傷足踝韌帶，可能要休戰2至3個月。

前鋒加比爾馬天尼利在周日訓練中受傷，未來幾日會接受檢查及評估。薛迪索拉斯預期在7月復出，盧卡斯托拉拿就寄期在未來2至3星期全面復操。