【英超】阿仙奴慘成復賽最大輸家　鬥曼城前夕遭「假陽性」累死

英超停擺3個月後終於回歸，阿仙奴三日兩戰皆北，成為重開最大輸家。英國傳媒周一（22日）爆料，「兵工廠」復賽首戰鬥曼城前突然有3將的檢測結果呈陽性，急急隔間3人，但後來再檢測再現陰性，引起一片混亂。

阿仙奴復賽慘吞曼城3蛋，之後一戰對白禮頓反勝為敗輸1：2，而且損兵折將，數名球員受傷，又有大衛雷斯對「藍月亮」一役做「紅牌阿姑」面臨停賽，重開災難接踵而來。

不過據《The Athletic》報道，「兵工廠」的惡夢早在對曼城前已開始。英超重開計劃規定，球員及職員回到訓練基地都要接受檢測。報道指，「槍手A」在重開前一周測試結果呈陽性，需要自我隔離7日，另外又有兩名隊友跟他近距離接觸過，需要隔離14日。

阿仙奴復賽首兩場有多名球員受傷。（美聯社）

當英超職員向球會報告A的陽性結果後，阿仙奴懷疑是「假陽性」，因為前一回的測試眾人的結果都是陰性，包括A在內。由於重開在即，「兵工廠」以6月13及14日的樣本再進行一測試，A進行一次Antigen測試外，另外兩名球員亦接受了Antibody測試，結果都是陰性反應。

大衛雷斯「自爆」連續阿仙奴對曼城吞敗。（美聯社）

雷斯的災難性25分鐘：

根據英國政府的指引，如果Antigen測試出現陰性反應，就可以即時終止自我隔離，但因為阿仙奴得到的新結果為獨立檢測，非英超官方程序，故英超不批准A及另外兩名球員即時停止隔離。

阿仙奴對白禮頓本來領先，最終卻反勝為敗。（美聯社）

奧斯爾肯定不是「假陽人」。（Getty Images）

唔使估 奧斯爾與3人無關

3人周一再次接受官方測試，結果證實為陰性，但等到周二傍晚才得到批准歸隊，根本沒有時間準備對曼城的比賽。《The Athletic》指該3名球員都有隨隊到曼徹斯特，更有在復賽首戰落場，故肯定因「戰術理由」而未入20人名單的奧斯爾並非其中一人。

阿仙奴連輸兩場後，現時於英超排第10，與第5位的曼聯有6分之差，與第4名的車路士更有11分之隔，重返歐聯行列變得愈來愈難。

阿仙奴英超年代歷任隊長：