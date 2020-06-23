【英超】阿仙奴黑氣難除　外媒傳尼奴傷勢嚴重　季後增兵難上加難

阿仙奴在英超重開後連輸兩場，而且陣中多名球員受傷，日前作客白禮頓一戰，門將尼奴亦傷及膝蓋退下火線。 外媒擔心尼奴傷及十字韌帶，隨時需要休養一年，阿仙奴今季後的擴軍預算本來已經不多，要尋找替補門將將會十分困難。

阿仙奴周六（21日）作客白禮頓以1：2輸波，門將尼奴出迎時與白禮頓球員馬奧比發生碰撞，落地不穩傷及膝蓋，需要擔架抬出場。領隊阿迪達賽後表示雖然仍未知尼奴傷勢如何，但「看上去一點也不好」。

狀態大勇的尼奴在今仗傷出，對阿仙奴防線影響甚大。（路透社）

足球網站《Goal》指出，尼奴有機會傷及十字韌帶，如果屬實將會面臨長期養傷。現時阿仙奴只能以2號門將馬天尼斯代替，雖然此子2012年已加盟阿仙奴，但這名阿根廷門將在英超只得7次正選上陣機會。

就算馬天尼斯在尼奴養傷期間「坐正」，外媒認為「兵工廠」仍需再引入馬天尼斯的後備以防萬一。

尼奴失平衡傷出案件重演（按圖放大）：

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不過，阿仙奴今季後的轉會資金已經十分緊絀，阿迪達若再收購門將，或會打亂其轉會部署。當然「兵工廠」可透過賣人解決銀根短絀的問題，亦可將3號門將馬特美斯升上No.2。

馬天尼斯今年27歲，2012年至今於各項比賽為阿仙奴一隊出場26次，有12次為今季的盃賽，之前更多時間被外借到英冠或西甲，但6上陣機會不算多，上季借到雷列把關18次，已是其職業生涯出場次數最多的一季，真正實力仍有待考驗。

阿仙奴英超重開首兩場損兵折將。（Getty Images）

馬天尼斯（26號）對白禮頓一戰後備上陣，往後7輪賽事將要肩負把關重任。（Getty Images）

阿仙奴連輸兩場後，現時排第10，落後第4的車路士11分之多，似乎難以取得來季歐聯席位，於轉會市場的叫座力勢必大受影響，季後增兵本來已經困難重重，再加上尼奴受傷，教頭阿迪達及球探們定必叫苦連天。

阿仙奴英超年代歷任隊長：