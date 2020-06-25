【西乙】盧卡施丹再「派膠」失守　傳來季脫離父蔭回歸法國

皇家馬德里主帥施丹4名兒子跟隨父親的步伐，一步步踏上足球員的道路，然而作為一代法國球王之後，需要承受的壓力絕對不輕。 由皇馬外借至西乙球隊桑坦德的次子盧卡施丹，繼上輪聯賽離奇失位後，他在4日後再度犯下嚴重失誤，導致球隊由贏變和。

施丹不論在球員或領隊時代均曾效力皇家馬德里，所以他的長子安素（Enzo Zidane）﹑次子盧卡（Luca Zidane）﹑三子菲奧（Theo Zidane）及四子伊利亞斯（Elyaz Zidane）先後加入皇馬青年軍，實屬理所當然，已離開青年軍的安素及盧卡均未能在皇馬一隊站穩陣腳。

安素在去年出走轉戰葡萄牙，惜僅半年已「敗走」並再度返回西班牙，加盟西乙的艾美尼亞。司職門將的次子盧卡雖然繼續留在皇馬，但他在今季被外借至西乙的桑坦德。盧卡今季為桑坦德把關33場，包括今輪作客邦弗拉甸拿（Ponferradina）同樣正選上陣。

盧卡施丹僅在皇馬一隊上陣兩場，今個球季被皇馬外借至西乙的桑坦德。（資料圖片／Getty Images）

暫時在西乙敬陪末席的桑坦德，在聯賽重開後未嘗一勝，力爭在今仗打開勝利之門。桑坦德有個好開始，在上半場9分鐘由加西亞（Nando Garcia）先拔頭籌，及後卻因為盧卡施丹一次低級犯錯令球隊失守。

盧卡在出迎沒收皮球時「甩手」，對手隨即上前補射，輾轉下被對方射入，盧卡在失守後向球證投訴，但翻看重播，根本沒有人影響盧卡，桑坦德亦因為盧卡的失誤痛失兩分，與邦弗拉甸拿賽和1：1。

施丹仔接波甩手又出醜逐格睇（按圖放大）：

盧卡施丹犯錯片段（由00:31開始）

盧卡施丹已並非近期首次犯錯，早前對特內里費的聯賽中，他「擅離崗位」站在禁區外數步的位置，球隊突然失去控球權，對方球員立即機警地笠射收死盧卡，豈料在4日後再後犯下低級錯誤。

西班牙《馬卡報》傳出盧卡施丹在今季後，大有機會脫離父蔭，與胞兄一樣離開皇馬，盛傳盧卡的下個目的地是法甲球隊蒙彼利埃。

重溫盧卡施丹5日前離奇被笠死經過：