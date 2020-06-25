【西甲】皇馬再靠爭議球挫馬略卡　拉莫斯入罰球近4場3度建功

皇家馬德里與巴塞隆拿在西甲同分，猶如互射12碼的方式梅花間竹作賽，爭奪今季的西甲錦標。在巴塞全取3分後，皇馬緊接在主場登場，並以兩球擊敗馬略卡。 不過，皇馬的卡華積疑似犯規搶得皮球，之後由雲尼斯奧斯建功，入球過程再被質疑獲球證偏幫。

西甲為趕聯賽進度，每日也有賽事舉行，爭標的皇馬及巴塞梅花間竹地隔日出戰。巴塞隆拿早前由拿傑迪錫一箭定江山，擊敗畢爾包全取3分，將壓力放在及後出戰的皇馬身上。

美斯踩人足踝無牌惹爭議 送出助攻領巴塞勝畢爾包

皇馬在班拿貝主場迎戰馬略卡，外借至馬略卡的「日本美斯」久保建英在今仗如常正選披甲，該名日本小將踢足全場，面對皇馬的隊友毫無懼色，更曾以一敵三扭入禁區起腳，惜最終無功而還。

久保建英面對皇馬隊友，同樣各不相讓。（Getty Images）

皇馬的卡華積回防時在中場疑似犯規搶去對方的腳下球，華維迪隨即長傳予莫迪歷，後者再傳給入楔的雲尼斯奧斯，該名巴西翼鋒巧妙地挑射建功，在19分鐘先開紀錄。

易邊後，皇馬隊長沙治奧拉莫斯禁區頂罰球直射建功，馬略卡門將目送皮球入網，這個入球是拉莫斯復賽後的第3個入球，為球隊奠定兩球勝局，繼續與巴塞同得68分，並以較佳對賽成績暫列榜首。

沙治奧拉莫斯罰球得手，是他在復賽後的第3個入球。（路透社）

拉莫斯罰球建功片段：

西甲重開後，已多次出現疑似偏袒兩大勁旅的判決，當中包括皇馬上仗賓施馬的疑似手球；美斯連續兩場犯規，球證都未有出示任何警告，同樣引起外界不滿。

皇馬今仗首個入球再度引起爭議，事關卡華積撞開馬略卡的丹尼洛迪古斯疑似犯規在先，但球證未有任何示意，及後便出現了雲尼斯奧斯的入球。西班牙《馬卡報》發起即時投票，57%的球迷認為卡華積犯規在先，這個入球應該被判無效。

卡華積疑有犯規之嫌，但球證未有吹罰。（影片截圖）

重溫美斯連續兩仗的犯規爭議：

15歲墨西哥小將破西甲紀錄

另外，馬略卡在比賽末段換入年僅15歲的墨西哥小將盧卡羅美路（Luka Romero），以15歲219日之齡刷新西甲最年輕上陣球員的紀錄，羅美路在上月才跟隨馬略卡一隊訓練，還未嘗為青年軍上陣，便首度代表一隊披甲。

盧卡羅美路（右）在今仗末段後備上陣，刷新西甲最年輕上陣球員的紀錄。（西甲官方Twitter截圖）

皇馬對馬略卡賽事精華連結

英超第32輪直播賽程：