【東平洲行山路線】馬料水碼頭搭船出發　環島綑遊更樓石、龍落水

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友人相約到東平洲閒遊及探望早前到島上義工結識的村民球嫂，周末四人成行。

（行山日期：2020年5月23日）

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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由馬料水到東平洲的船期資料，出發前必看！（運輸署網站截圖）

近日天氣不大穩定，早上天陰，8時多在馬料水碼頭等候，9時船班起航還下起雨來，到達東平洲感恩又停雨了，下船後先探望球嫂及殷伯，置下行裝約11時起行。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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由碼頭順走到更樓石、龍落水、龍麟咀至斬頸洲，再沿山徑環島綑回海景士多午膳。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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飽餐後到天主堂及警崗看看，看罷返回士多收拾細軟準備搭下午5時15分的船返回馬料水碼頭，步回大學站搭港鐵回家。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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建議放入背囊的行山裝備：

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上山前先了解行山禮儀：

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教你用「GPS遠足留蹤」服務：

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【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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