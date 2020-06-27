【東平洲行山路線】馬料水碼頭搭船出發　環島綑遊更樓石、龍落水

撰文：CATT’S BLOG
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友人相約到東平洲閒遊及探望早前到島上義工結識的村民球嫂，周末四人成行。
（行山日期：2020年5月23日）
夏天行山必備12件小物（按圖放大）：
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由馬料水到東平洲的船期資料，出發前必看！（運輸署網站截圖）
近日天氣不大穩定，早上天陰，8時多在馬料水碼頭等候，9時船班起航還下起雨來，到達東平洲感恩又停雨了，下船後先探望球嫂及殷伯，置下行裝約11時起行。
按圖看清路線、沿途風景、設施▼
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由碼頭順走到更樓石、龍落水、龍麟咀至斬頸洲，再沿山徑環島綑回海景士多午膳。
按圖看清路線、沿途風景、設施▼
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飽餐後到天主堂及警崗看看，看罷返回士多收拾細軟準備搭下午5時15分的船返回馬料水碼頭，步回大學站搭港鐵回家。
按圖看清路線、沿途風景、設施▼
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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：
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建議放入背囊的行山裝備：
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