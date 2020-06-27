【東平洲行山路線】馬料水碼頭搭船出發　環島綑遊更樓石、龍落水

友人相約到東平洲閒遊及探望早前到島上義工結識的村民球嫂，周末四人成行。 （行山日期：2020年5月23日）

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

由馬料水到東平洲的船期資料，出發前必看！（運輸署網站截圖）

近日天氣不大穩定，早上天陰，8時多在馬料水碼頭等候，9時船班起航還下起雨來，到達東平洲感恩又停雨了，下船後先探望球嫂及殷伯，置下行裝約11時起行。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 11 + 10 + 9

了解更多夏天行山須知：

【夏天行山】常見意外處理 詳解中暑、熱衰竭症狀分辨及急救方法

【夏天行山】預防遠足中暑 由路線策劃做起 準備充足裝備

【夏天行山】炎熱天氣下都可能體溫過低 淋雨濕身後注意事項

【夏天行山】近年至少兩宗被雷擊致死 遇雷暴應盡快離開高原山脊

【夏天行山】行澗比行山危險 暴雨後切勿入澗

由碼頭順走到更樓石、龍落水、龍麟咀至斬頸洲，再沿山徑環島綑回海景士多午膳。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 49 + 48 + 47

飽餐後到天主堂及警崗看看，看罷返回士多收拾細軟準備搭下午5時15分的船返回馬料水碼頭，步回大學站搭港鐵回家。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 19 + 18 + 17

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

+ 4 + 3 + 2

建議放入背囊的行山裝備：

+ 14 + 13 + 12

上山前先了解行山禮儀：

+ 12 + 11 + 10

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

+ 10 + 9 + 8

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】