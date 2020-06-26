兩行山失蹤女今早到士多報平安　山藝教練建議簡單方法紀錄行蹤

今日有宗行山失蹤的個案，兩名年輕女子昨日到西貢行山，失蹤一日，家人報警處理，幸今午消息指，兩人已被尋回。 行山失蹤，可大可小，有機會是迷路，被困山上一晚，亦可能是嚴重意外，失去知覺。山藝教練吳銨洋表示，行山人士最好在出發前向家人詳細交代行山路線，又建議山友使用「遠足遊蹤服務」，或者沿途打卡，將景點的照片傳給親友；萬一出事，有助救援人員搜救。

登毅戶外培訓總監吳銨洋說：「為免家人擔心，最好像政府宣傳片那樣講，出發前準備好，將路線告訴家人或者相關的人。」除了路線外，還建議告訴家人預計落山時間，如果在預計落山時間後，家人遲遲都未聯絡到行山者，就可以報警，而搜救人員就可以根據行山者留給家人的路線資料沿途搜索。

山藝教練吳銨洋建議，行山人士使用「遠足遊蹤服務」，或者沿途拍照，再將照片傳給家人。（顏銘輝攝/資料圖片）

吳銨洋還介紹，行山人士還可使用政府提供的遠足留蹤服務。若果出意外，方便救援人員透過系統中的定位資料，提升救援的機會和速度。

消防處建議行山人士使用「GPS遠足留蹤」服務，萬一出事的話，方便救援人員搜索。（消防處Facebook）

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

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保安局的「保安一站通」或者漁護署的「郊野樂行」應用程式都有「GPS遠足留蹤」服務。啟動服務後，應用程式會於24小時內（或遠足者按“OFF”離開服務前），透過使用者手機GPS 定位，自動定時通過流動網絡數據傳送，記錄遠足者位置。資料經加密後會儲存在服務中心7天，如期間沒有搜救要求，將於7天後自動清除。

若果不喜歡使用這個服務，吳銨洋建議行山人士多打卡，他說：「出發前，可以在起點的地標影幅相，傳給朋友或家人，之後途中見到景點或標距柱，都可以影一影相，傳給山下的親友，確保有其他人知道你的位置。若有事發生，都容易追查到你的位置。」

兩女子相約端午節西貢行山後失蹤，親友心急尋人，幸兩人已被尋回。（網上圖片）

至於今次兩名女子行山失蹤的意外，據報兩女在深山過了一晚，今早步行至士多報平安。

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