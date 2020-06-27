【羽毛球】李宗偉退役一年四張照片總結生涯　建議今年賽事全取消

馬來西亞一代羽毛球天王李宗偉去年宣布退役，他日前在instagram回顧生涯－－3張照片，總結了他「無冕之王」的羽毛球人生。 最想要的獎牌始終未能得手，但他已無悔：「無愧我最愛的羽毛球」。

李宗偉日前趁「國際奧運日」在instagram放上一幀3屆奧運會銀牌的照片，接續再有3張他生涯的最重要時刻－－分別在2008北京奧運、2012倫敦奧運及2016里約熱內盧奧運，掛上獎牌的照片，相中的他沒有笑得開懷，有的更哭腫了雙眼，因為每一次他距離金牌總差那麼一步：2008和2012男單決賽都輸給林丹，2016再敗予諶龍。

李宗偉在instagram上展示自己3面奧運銀牌的照片。（instagram@leechongweiofficial）

他回顧生涯時，從自己參加2004雅典奧運講起，「那時我沒有對過頭號種子林丹，他在第一圈就出局了；我也在第二圈出局，最後陶菲克贏了金牌……之後的事，相信大家都很清楚。3面奧運銀牌。就這樣，我付出了16年。我仍記得每場比賽，一切都彷如昨日」。最後他說：「4屆奧運3面銀牌，照片中你們一眼就看完我有血有淚的12年人生；而我也盡力了，無愧於我最愛的羽毛球運動」。

從青澀到退役，李宗偉在奧運舞台始終未能獲得最高榮譽：

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李宗偉引祖高域為例 反對羽毛球國際賽重開

世界羽聯早前已公布復賽賽程，國際賽由8月11日起的海德拉巴公開賽就會恢復，但眼下全球疫情仍未消退、更有指第二波疫情或來襲，要順利讓全球球手參加比賽，近乎不可能。

儘管熱愛羽毛球，但曾受鼻咽癌困擾的李宗偉更明白健康的可貴，他以網球巨星祖高域早前舉辦表演賽導致大規模感染為例，指現在舉辦比賽風險太高，又認為世界羽聯希望復賽，是希望透過電視直播獲得利潤。李宗偉坦言：「說實話，沒人知道（何時能復賽）。但我堅持自己的看法，我認為取消今年的國際比賽是公平的決定，明年再重新開始吧」。