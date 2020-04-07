【羽毛球】世界羽聯專訪羽球攝影總監　誰是大師一生中最愛？　

在相機觀景窗（View Finder）後默默觀察，有時記錄下文字難以表現的意象，卻是無人知曉的辛酸。 世界羽聯（BWF）上周發布了攝影資歷長達20年的攝影總監沙薛特（Rapahel Sachetat）專訪影片，細說透過觀景窗看到的賽場上熱血時刻，並大談哪位選手是最佳攝影對象。

文字記者與攝影師唇齒相依，記者筆下的故事再精彩，也要靠攝記的攝像表達出來。然而，隔著觀景窗喀嚓喀嚓記錄下一個個情感瞬間的攝記，卻常被低估捕捉秒速之間的辛酸。羽毛球場上，選手的一打一擊都相當迅速且難以捉摸，「中Fo」、「有波」、把球手的爆發力和情緒於轉瞬間把經典畫面留存起來，對場上攝影師絕非易事。

沙薛特是「Badminton Photo」的供相攝影師，為BWF一季多達27場世巡賽作影像紀錄。（沙薛特）

沙薛特入行逾20年，坦言身兼記者與攝影師「太瘋狂」，卻是本地傳媒的常態。（Facebook） 前國際羽總記者 兼攝後愛上攝影 法籍攝影師沙薛特目前是「Badminton Photo」的攝影總監，他在1998年成為BWF攝影師前是國際羽球總會（IBF，世羽聯前身）的記者。當時IBF除了向他要求新聞稿外，還希望他能提供比賽相片，沙薛特因此買了簡易的數位相機，開始他的體育攝影之路。就跟所有的攝影初學者一樣，沙薛特在鑽研攝影技術的同時，也不斷將器材升級，從一開始的簡單相機，到後來學懂運用長短鏡、機身亦大幅「升呢」。「在一開始的6到8年左右，我身兼記者與攝影師兩個角色，但這樣的行程對我來說有點過於瘋狂，因此決定轉換成專職攝影。」

「印尼柯震東」基斯迪（Jonatan Christie），沙薛特說這是該日多場賽事中的最喜愛一張。（沙薛特攝）

專業攝影不只是隨心按下快門自我滿足，體育攝影對攝影師的拍攝技術要求很高，不僅要熟練操作相機，在不同環境中應對自如，還得了解該項運動、觀察賽場、作好預判，在絕佳瞬間出現的前一刻按下快門。為了完整記錄羽毛球這速度化的賽事，沙薛特搭配長焦及超長焦鏡頭，活用快門速度，精準捕捉賽事的精彩瞬間。

與時間競賽 「很大壓力，卻很有趣」

在前線衝鋒的不只是記者，「作為攝影師，我習慣會提早一小時到賽場準備，整理器材及到攝影區佔好位置。」不只是在節奏快速且激烈的比賽中轉換鏡頭按準快門，在比賽邊進行、邊上傳相片，也是攝記的挑戰，「我們習慣在比賽與比賽之間傳相，有時緊急下還可能要在比賽中開電腦揀相、執相，與此同時還要兼顧場上狀況，有突發或想要的畫面時還得即時拿起相機拍下來。」戰鼓一響後便是連續不停7、8場的賽事，對於爭分奪秒的工作，「雖然有時感到頗大壓力，但還是很有趣的工作。」

沙薛特捕捉到前香港混雙組合周凱華與李晉熙奠勝一刻。

首訪成名前的「超級丹」 成All-time Favourite

拍攝比賽有別於硬照、人像攝影，不用在攝影棚營造雰圍，也沒有空間讓攝影師與運動員互動，場上攝記僅能設法抓住某些瞬間。攝影與人物連結併發的火花再動人，攝記也得先是一個非常擅長「說故事」的人。



原先為採訪記者的沙薛特，總能捕捉並拍下球員的情緒，他談到自己最喜愛的球員，是前世界「一哥」、有「超級丹」之稱的中國好手林丹。「他是最棒的球員，相信許多人也都這樣認為。我很幸運成為第一批訪問林丹的記者之一，當時的林丹還很『baby』（稚嫩）又害羞，現在的他已成為了球場上最閃耀的星星，奮力在場上奮鬥。」

「我很幸運成為第一個訪問林丹的球員。」在林丹還未成名前，沙薛特已看好這名中國好手。（沙薛特攝）

追求一瞬間的真情流露

對現場畫面有所追求的沙薛特，他想拍下球員面對鏡頭的表情、肢體動作，這些都是一瞬間的真情流露。沙薛特說道：「我很喜歡看到球員在場上展現情緒，特別是在比賽結束時的真情流露。」他特別提到中華台北名將周天成，指「小天」總是很好拍，「因為他在比賽結束時展現的風格很棒，世界第一的戴資穎與泰國女將拉查諾，兩人也是在贏球時會向攝影師展現自己情緒的球員。」而男單世界排名第3的安賽龍，大幅度的肢體動作也讓他相當好拍攝。

沙薛特鏡頭下的激情瞬間 按圖放大

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藏在觀景窗後捕捉那1/100秒之間的情感爆發，有時是文字記錄難以表現的意象。在羽毛球界工作長達20年的這位攝影總監，同時見證球手們的成長，除了賽場上的教練、隊友，大概攝記也是球員的親密戰友，在鏡頭後感受球員的喜怒，「球員對彼此以及工作人員都相當友善，我感覺像是在一個大家庭般，這也讓我在加入了羽毛球攝影師會後，難以轉換到其他運動。」

攝影師也是運動員的親密戰友，港將黃永棋在勝出後向場邊的記者一起慶祝，沙薛特也非常感動。（沙薛特攝）

文字記者對圖像其實亦有所要求，期望完成的稿件能配上一張有構圖、有故事、觸動人心的「大相」，而不只是「中Fo」而已。世界羽聯一季有多達27場世巡賽，未到隨隊採訪的香港記者，都會到官網或等羽總「發相」，可是有時也避不過質素參差、揀相揀到躁的時候。

「Photo Credit：Rapahel Sachetat」，這才重新發現，往常經常在高質照片後寫下圖片來源、卻又沒記住的這位攝影師。

「攝影師」不是用大把銀票去買一台專業單眼而換來的頭銜，背住重甸甸的器材、在擠逼的攝影區以經驗去切割眼前所見的景象；這大概也是他眼中賽場上美麗的風景。（沙薩特攝）

01體育不可或缺的攝記力量 羽毛球港將熱血記錄