【港超聯】林嘉緯無奈未獲富力留用　組「宜嘉就做」盼發放歡樂

香港足球員林嘉緯與拍檔盧均宜近月組成「宜嘉就做」，在Facebook成立專頁拍片、做直播，兩人周日（28日）首次舉辦活動跟球迷互動。 富力R&F早前證實林嘉緯將約滿離隊，惟傳出當中涉及合約條款等問題，當事人今日親自解畫。

港足中場林嘉緯今季季中從東方龍獅轉投富力，然而效力不足半季，即傳出他因球隊已羅致另一位中場林恩許而慘遭棄用。林嘉緯近月跟好友盧均宜以組合「宜嘉就做」亮相，周日兩人首次舉辦活動，於旺角界限街遊樂場與球迷踢波切磋。

林嘉緯和盧均宜組成「宜嘉就做」教踢波，吸引大批球迷冒烈日參加。（袁志浩攝）

林嘉緯與盧均宜教球迷踢波：

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林嘉緯未感受騙 落班機會樂觀

嘉緯於活動後接受訪問，解釋他和富力之間的合約問題，「當初簽約半年至今月底，並設有特定條款，只要我下半季上陣一定場數，就會自動續約1年。可是聯賽因疫情停擺，球會也羅致了林恩許，不再需要我，5月中告訴我約滿後可離隊。」

回復自由身的嘉緯，坦言獲悉消息時有點愕然，他透露雖曾向球會提出多個留隊方案，惟最終未獲受理。「合約是清楚的，沒有任何欺騙成份，惟疫情改變了很多東西，只能說是不幸。本身希望可參加復賽，但也無謂乞求留隊。」嘉緯指來到職業生涯尾聲，對前途抱平常心，「有跟其他球會洽談，但沒有簽署任何合約，對落班仍是樂觀的，相信適當時候會有公布。」

林嘉緯與盧均宜是場內多年拍檔，場外亦是好兄弟。（袁志浩攝）

「宜嘉就做」首次舉辦活動已反應熱烈，7月1日尚有一次聚會，林嘉緯和盧均宜不排除往後會有更多活動。（袁志浩攝）

「宜嘉就做」場內拆夥 場外發放歡樂

對於跟好拍檔嘉緯在富力「合體」未夠半年又再「拆夥」，均宜直言感到失落，並認為事件是「無可奈何」。最近跟富力續約1年的他，寄望好友盡快覓得新東家，也希望借助「宜嘉就做」，為香港足球界甚至社會帶來歡樂。

他道：「當初是想在疫情下為大家解悶，傳遞快樂。搞活動也是試試水溫，沒有詳細計劃，但想不到反應熱烈，或許這也是個宣傳手法，往後有助吸引球迷入場睇波。」嘉緯補充，兩人未來會嘗試往多方面發展，不排除會繼續舉辦球迷活動、網上直播及開設足球興趣班等。

盧均宜一向懂得搞氣氛，逗得球迷笑聲不絕。（袁志浩攝）

翟廷峯：大埔退賽很心悒

另外，東方龍獅後衛翟廷峯與陳文輝亦有出席活動，後者稱就前球會和富大埔欠薪一事，球員已到勞工處求助，目前仍等待進一步消息。至於上季曾助大埔首奪港超的翟廷峯，則為「綠戰士」退賽感到「心悒」，「一起見證了歷史、出生入死，想不到突然落得如此下場，心情就像當年南華自降一樣。」