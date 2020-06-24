【足總】新五年計劃研設港超賽會　總幹事：三度聆訊學到很多

香港足球總會《五年策略計劃》已於今年3月屆滿，新五年計劃受新冠肺炎疫情影響而延遲審批。足總周三（24日）正式向民政局提交新一份計劃，總幹事袁文川透露內容包括另設港超賽會等建議，惟計劃未就審計報告揭示的管治問題著墨太多。

足總董事局今日通過新一份《五年策略計劃》，並即時上交民政事務局，據了解，局方足球專責小組周五將就計劃開會討論；撥款經咨詢體育委員會後，便由民政局局長徐英偉審批。

倡研設港超賽會 各區建衛星中心

總幹事袁文川指該計劃報告除提及各項宏觀策略、表現指標、資助金額等，亦包括建議設立自主管理港超的「港超聯球會聯盟」，「2015年足總曾討論這建議的可行性，當時指每年要多花數百萬港元，部份球會代表認為短期內不可行，所以沒有再討論。不過足總在新一份計劃內保留了此建議，第一步希望先聘請獨立人士研究可行性，例如如何解決財務困難等等。」

他又指，足總同時研究在各區物色場地興建「衛星訓練中心」，以減輕將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心的負擔。

足總年初曾就新一份五年計劃舉行《對談港足─展望2025策略計劃》公眾諮詢會。（資料圖片）

另外，近日有報導指若足總不獲新一輪資助，會方未有任何後備方案，大部份員工或於今年6月底約滿離任。袁文川稱，希望民政局可盡快批出資助，並指主席貝鈞奇已向員工承諾繼續支薪，「主席對撥款很有信心，希望同事可安心在足總工作。足總沒有計劃在6月完結後，終止決定留效的員工的合約。」

袁文川：計劃內容跟審計報告沒直接關係

審計報告早前揭露足總管理不善，當被問到新五年計劃中可有為此作出針對性調整，袁文川解釋，足總早於審計報告公開之前已草擬計劃，因此內容未受太大影響。他說：「管治問題我們一定會檢討，但這圍繞足總內部問題，相反策略計劃多集中於青少年或草根足球活動等大方向，兩者雖有關連，惟沒有直接影響。」

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袁文川稱，三度立法會出席聆訊「學到很多」，認為足總及董事思維會慢慢改變。（資料圖片）

袁文川又指，自己經立法會三度公開聆訊之後「學咗好多嘢」，並相信足總及董事們會逐漸改變思維模式，嘗試將制度更清晰化，「以往規矩靠大家各自理解，覺得這樣就這樣，現在要白紙黑字列明，大家清楚要做些甚麼，或委員會有何職權，再跟從章程去做，這些約束都是好事。」他直言此舉有助免去部份爭拗，並稱「希望今年內有嘢攞出嚟畀大家睇」。