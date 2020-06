【港超聯】足總成功爭取轉會特事特辦　晉峰升班來季至少9隊參賽

香港足球總會周三(24日)早上召開董事局特別會議,討論今季與下季港超安排;就近期引起風波的轉會問題,足總終提出解決辦法。

國際足協今月中頒布轉會指引,決定在2020/21球季夏季轉會窗期間簽入的新球員,僅可為新球會在20/21球季的本土賽事中披甲,意味新球員不符合港超復賽上陣資格。該指引跟足總早前向球會提出的建議有異,部份球員擔心因此而影響部署,觸發新一輪風波。

足總今日召開董事局特別會議,會後總幹事袁文川透露足總已收到FIFA回信,獲授權以兩招解決目前困境。他道:「足總首先申請將19/20球季延長至9月27日,同時容許失業球員註冊期由原定的3月27日延至8月21日(復賽展開前一日)。FIFA已核准這項要求,而董事會今日也通過方案。」

足總總秘書袁文川解釋轉會規例。(袁志浩攝)

然而根據FIFA條文,「失業球員」定義是在上一個轉會窗前完約的球員(a professional whose contract has expired prior to the end of a registration period)。而足總對上一次轉會窗於今年1月29日完結,代表若FIFA及足總如沒有放寬「失業球員」的定義,大多球會新簽入的球員仍無法符合有關資格。

袁文川回應時強調,足總已向FIFA清楚交待本地特殊情況,獲准以「特事特辦」的方式處理,因此足總決定放寬有關「失業球員」的定義,「只要球會可證明球員(簽約時)無合約(即沒有與舊東家的合約)在身(out of contracts),便可透過此途徑註冊踢復賽。我們是以球員能搵食、球會有足夠球員為最優先考慮。」意味大多數在疫情期間約滿或解約後他投的球員,應可參加復賽。

袁文川又指,2020/21球季的夏季轉會窗將在9月初展開,在FIFA指引中提及「球會以原有球員完成今季」的原則下,在此轉會窗註冊的新球員不可征戰復賽。

費蘭度約滿傑志後轉會東方龍獅已是公開秘密,此子料可在復賽後為新東家上陣。(資料圖片)

另外,上周港超會議中曾有球會提及增加「特別外援」名額,袁文川指董事局就此未有決定,將交由港超球會再作詳細討論。「有人提出該特別外援需是世界排名前50位屬會的代表隊球員,或曾在頂級聯賽落班,我們認為應由球會重新考慮。董事局今日已接納晉峰的申請,來季至少有9支球隊參賽。」

部份參與港超復賽球會已公布新球員加盟:(按圖放大)