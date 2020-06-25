【港超聯】富力復操徐宏傑首亮相　白鶴林嘉緯確認離隊

為備戰8月舉行的港超復賽，富力R&F周四（25日）重新投入訓練，成為賽事因新冠肺炎停擺後第一支在賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）操練的球隊。 早前透過球員互換而加盟的港腳徐宏傑亦首次跟隨大軍練習，並談及回流的感覺。

FTC周二（23日）再度向公眾開放，富力大軍今日在相隔近3個月後復操，球隊首課練習以輕鬆為主，球員只在場內「猜馬騮」及慢跑。富力主帥楊正光透露，球隊已為復賽編排7周半的訓練計劃，下周四將正式開操。

屆時除今日現身的16名球員外，仍在自我隔離的基奧雲尼、迪布利、古拿，以及新兵杜度與林恩許等有望悉數亮相；他亦指繼林嘉緯及羅港威確認離隊後，36歲中場白鶴已返回家鄉河北，於當地一支U16球隊擔任助教。

富力重新投入訓練，首課練習共有16名球員參與，內容以放鬆為主。（袁志浩攝）

楊正光指傑仔可出任多個後防位置，其加盟令球隊調動更靈活。（袁志浩攝）

徐宏傑首隨富力操練 重返港超心態更成熟

富力早前跟中甲梅州客家達成球員互換的轉會協議，中堅梁諾恆將北上加盟，另一港將徐宏傑則回流港超。徐宏傑今日首度跟隨富力操練，他坦言感覺良好，「跟部份隊友雖從未合作，但大多早已認識，他們都很高質素。」

跟兩年前效力流浪時比較，傑仔指今次重返港超，在心態上變得成熟，「當時很年輕、很怕事，這次加盟一支要爭冠的球會，希望給自己多一點目標及任務。短期內最主要是爭正選，始終上陣才有機會證明自己；也希望為球會拿下冠軍。」

徐宏傑首度隨富力大軍操練，他在收操後直言感覺良好。（袁志浩攝）

富力首課操練以輕鬆為主（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

徐宏傑：誓不放棄再外闖

據了解，傑仔將跟富力簽約兩年，並穿起2號球衣。楊正光認為這宗轉會讓球隊後防調動更靈活，「傑仔在梅州期間進步很快，身體對抗、起步等也不輸蝕，他可出任左右二閘，或配合三中堅陣式。」

對於傑仔在外闖途中突然回流，楊正光認為球員難免感到失落，惟期待對方可盡快調整，「誰不希望向上望？但這未必全是負面的事，看他在訓練中心情也不錯，希望可慢慢適應。」傑仔則表示一切已成過去，會專注眼前挑戰，「未來沒有想太遠，先踢好這兩年，有機會再考慮吧。我會好好表現，向有經驗的（盧）均宜多學習，一定不會放棄再外流。」