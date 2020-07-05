粉嶺行山路線｜探大熱景點皇后山印度廟　登冷門公主山「Kill標」

周日參與友晟社務活動，去公主山「Kill標」，再到皇后山探印度廟，經村路返粉嶺看「不准泊牛碑」及一棵名為半壁江山的大樟樹。 （行山日期：2020年5月31日）

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

今早天晴，與老闆在大埔早茶，9時30分在粉嶺站集合，分組往巴士站搭78K到大塘湖下車。入村內看一塊石碑（建麻雀嶺車路石碑），看罷原路折返村口，到馬尾下探兩個明朝風水墓，再沿村水務路上118米高公主山，在山崗上拍張照，小休片刻。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 20 + 19 + 18

了解更多落雨行山的危機：落雨行山搵命搏！盤點八大雨中行山危機 前港姐冠軍都曾分享苦況

行山唔對路記得返轉頭：決定原路折返的4個重要因素 回頭也是一種勇氣

了解更多夏天行山須知：

【夏天行山】常見意外處理 詳解中暑、熱衰竭症狀分辨及急救方法

【夏天行山】預防遠足中暑 由路線策劃做起 準備充足裝備

【夏天行山】炎熱天氣下都可能體溫過低 淋雨濕身後注意事項

【夏天行山】近年至少兩宗被雷擊致死 遇雷暴應盡快離開高原山脊

【夏天行山】行澗比行山危險 暴雨後切勿入澗

突然雷雨大作，趕緊時間下山經博雅茶園到新屋仔，雨又停了，沿村路走到鶴藪道燒烤場大休。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 37 + 36 + 35

休後，沿車路踏上流水響道，再下行至布格仔，上皇后山探印度廟、荒廢軍營及狗房。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 21 + 20 + 19

看過景點沿村路出東閣圍，探訪石廬及崇謙堂，最後走村路到粉嶺圍附近看「不准泊牛石碑」，接着到粉嶺圍遊樂場看一棵山友命名為半壁江山的大樟樹。

看過所有景點，今日行程也結束，多謝社長開、校長帶領，今日見識又多了，走到石湖墟與山友晚飯，今日共走14公里，開開心心玩足一天。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 36 + 35 + 34

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

+ 4 + 3 + 2

建議放入背囊的行山裝備：

+ 14 + 13 + 12

上山前先了解行山禮儀：

+ 12 + 11 + 10

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

+ 10 + 9 + 8

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】