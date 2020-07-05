粉嶺行山路線｜探大熱景點皇后山印度廟　登冷門公主山「Kill標」

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周日參與友晟社務活動，去公主山「Kill標」，再到皇后山探印度廟，經村路返粉嶺看「不准泊牛碑」及一棵名為半壁江山的大樟樹。

（行山日期：2020年5月31日）

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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今早天晴，與老闆在大埔早茶，9時30分在粉嶺站集合，分組往巴士站搭78K到大塘湖下車。入村內看一塊石碑（建麻雀嶺車路石碑），看罷原路折返村口，到馬尾下探兩個明朝風水墓，再沿村水務路上118米高公主山，在山崗上拍張照，小休片刻。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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突然雷雨大作，趕緊時間下山經博雅茶園到新屋仔，雨又停了，沿村路走到鶴藪道燒烤場大休。

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休後，沿車路踏上流水響道，再下行至布格仔，上皇后山探印度廟、荒廢軍營及狗房。

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看過景點沿村路出東閣圍，探訪石廬及崇謙堂，最後走村路到粉嶺圍附近看「不准泊牛石碑」，接着到粉嶺圍遊樂場看一棵山友命名為半壁江山的大樟樹。

看過所有景點，今日行程也結束，多謝社長開、校長帶領，今日見識又多了，走到石湖墟與山友晚飯，今日共走14公里，開開心心玩足一天。

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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建議放入背囊的行山裝備：

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上山前先了解行山禮儀：

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【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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